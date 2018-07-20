Fitbenim, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fitness uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Fit kalmak herkesin beğenerek kullanabileceği türden bir uygulama olan Fitbenim ile kilo verebiliyorsunuz.

Vücut geliştirme ile ilgilenen herkesin mutlaka denemesi gereken bir uygulama olan Fitbenim, basit ve zorlu egzersizleriyle karşımıza çıkıyor. Omuzdan kola, bacaktan göğüse kadar her kas grubuna özel çalışma programlarına sahip olan uygulama ile kaslarınızı 1 ay içerisinde daha belirgin hale getirebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada shaker tariflerine de erişebiliyorsunuz. Böylece spordan aldığınız verimi beslenme ile de destekleyip daha etkili bir çalışma gerçekleştirebiliyorsunuz. Profil sekmesine de sahip olan uygulamada kaslarınızın ölçülerini önce ve sonra şekilde karşılaştırabiliyorsunuz.

Fitbenim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.