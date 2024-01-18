iPhone Günlük Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple kullanıcılarının telefonlarını günlük anıları biriktirmek, duygularını yazıya dökmek ve günlük aktivitelerini kaydetmek için kullanabilecekleri yeni bir uygulama geldi.

Tüm bunları yapmak için Günlük uygulamasına girmeniz ve aşağıda sizin için hazırladığımız iPhone günlük uygulaması hakkındaki rehberi okumanız yeterli olacaktır.

iPhone Günlük Uygulaması Nedir?

Günlük uygulaması, cihazın Sağlık uygulamasında yer alan ve iOS 17 ile yeni eklenen Ruh Sağlığı bölümünün de bulunduğu bir grup özelliğidir.

Güncelleme, anksiyete ve depresyon için klinik olarak doğrulanmış iki kişisel değerlendirmeyle, kullanıcıların dalgalı ruh hallerini ve tetikleyicilerini takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ruh hali kayıt özelliklerini içeriyor.

Günlük uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, bu tür notlarını Notlar uygulaması yerine yeni uygulamayla tutabiliyor. Kullanıcılarının günlük yaşamlarını takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca iPhone’larda mevcut olan Sleep, Fitness ve Breathe gibi iOS uygulamalarını da katarak günlük hayatı takip etmeyi mümkün kılıyor.

iPhone Günlük, kişilerin toplantı veya antrenman gibi aktivitelerini yazmaları için de farklı konular sunacak. Ayrıca günlüğe ekleyebilecekleri kişileri, yerleri, etkinlikleri, müzikleri ve fotoğrafları kullanarak yeni anılar oluşturabiliyor.

Kullanıcılar bu uygulamayla günlük bir hatırlatıcı da ayarlayabildikleri gibi bunların yanı sıra günlüğünün başkaları tarafından okunmasından endişe duyan kullanıcılar için de oldukça etkili bir özellik sunuyor.

Günlük, kilitlenebilir özelliğinin yanı sıra gizlilik için de uçtan uca şifreleniyor.

Günlük Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Günlük uygulaması, gününüzün önemli anlarını seçmek için cihazda yer alan makine öğrenimi özelliğini kullanabiliyor. (Atılan mesajlar ve yapılan aramalar, egzersizleriniz, fotoğraflar ve dahası gibi.) Sonrasında bu anları kullanarak, günlük girişi örnekleri önerebiliyor.

Günlük uygulamasını ilk açtığınızda kullanıcılar, Günlük önerileri sunulup sunulmaması için seçimleriniz isteniyor. İsterseniz tüm türde giriş önerileri almayı seçebilir veya uygulamanın bu öneriler için kullanabileceği verileri özelleştirebilirsiniz.

1. Giriş Ekleme

Yeni bir giriş eklemek için "+" ikonuna basın.

Hızlıca yazmak için ekranın üstünde yer alan "Yeni Giriş" tuşuna basın.

Kullanıcılar, ekranın altındaki ikonlar sayesinde kayıtlı fotoğraf ve videolarını ekleyebilirken, uygulama içerisinden de fotoğraf çekebiliyor.

Aynı zamanda sesli notlar eklenebiliyor veya Apple Haritalar lokasyonları paylaşılabiliyor. Kaydedildiğinde ise Günlük uygulaması girişleri, uygulamanın ana ekranında listeleniyor.

2. İlham İçin Anlar

İsterseniz uygulamanın otomatik olarak ürettiği "An"lardan seçerek, girişleri için ilham alabilirsiniz. Bu üretilenler, "An"larınız arasında farklı renkte bulunan kutucuklar olarak görünüyor. Kutucuklar arasında yazılarınız için öneriler ve çeşitli sorular da belirebiliyor.

Yeni bir giriş yaparken "Önerilenler"e ulaşmak için sol altta yer alan sihirli kalem ikonunu seçmeniz yeterli. Yeni öneriler almak için de, kutucukların sağ üst köşesinde yer alan "yenile" tuşuna basabilirsiniz.

Bir girişi önemli olarak işaretlemek ya da daha sonra bakmak için, düzenleme sırasında sol üst köşede yer alan işaretleme ikonuna basabilir veya Günlük uygulamasındaki listede, istenen girişin sağ alt köşesindeki üç noktaya tıklayabilirsiniz.

3. Güvenlik Ayarlarını Değiştirin

Günlük uygulaması, girişlerinizi meraklı gözlerden korumak istiyorsanız, bir şifreyle kilitlenebiliyor.

Bunu yapmak için:

Cihaz ayarlarınıza gidin.

"Günlük" araması yapın ya da uygulamayı bulmak için kaydırın.

"Günlüğü Kilitle"yi seçin ve cihazınızın giriş kodunu ya da Face ID'yi seçin.

Ayrıca ayarlar bölümünden "Öneriler"i kapatabilir, günlük girişi için takvim belirleyerek günün belli bir saatinde cihazınızın giriş yapmanız için size hatırlatmasını sağlayabilirsiniz.

Günlüğünüzü cebinizde taşımanız için eklenen iPhone Günlük rehberimizi sizinle paylaştık. Artık siz de anlık olarak günlüğünüzü istediğiniz her yerde yazabilirsiniz!