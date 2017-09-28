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Flat Pack 1.0.6 (Android)
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  5. Flat Pack - Android İçin Platform Oyunu

Flat Pack

1.0.6
Android
Flat Pack
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Duvarların arkasına dikkat!

Flat Pack, iOS platformunda artırılmış gerçeklik modu sunmasıyla öne çıkan ancak Android platformunda klasik 2D – 3D aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Süper grafiklere sahip olmamasına karşın ilginç şekilde saran bir yapısı var.

Üç boyutlu, tuzaklarla dolu, dinamik bir platform üzerinde ilerlediğiniz Android oyununda hiç duraksamamanız gerekiyor. Tamamen sizin kontrolünüzde olan ilginç görünümlü karakterin karşısına sürekli tuzaklar çıkıyor. Duvarlara yapışık şekilde yol alabilen karakterinizin ne kadar yaşayıp yaşamayacağı sizin elinizde. Son derece hızlı olmalı, düşünmeli, etkili hareket etmelisiniz. Boss’ları alt etmenin başka bir yolu yok.

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