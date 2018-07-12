Funmania, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi eşsiz tariflerinizi yapabileceğiniz oyunda kendi işletmenizi kuruyor ve yürütmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olan Funmania, kendi restoranınızı ya da kafenizi açıp işletebileceğiniz bir oyundur. Eşsiz yemek tariflerini uygulayabileceğiniz oyunda müşterilerinizi mutlu etmek için mücadele ediyorsunuz. Ayrıca başka aktivitelerin de yer aldığı oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Kendi çapında ufak bir hikayeye de sahip olan oyunda yeni arkadaşlıklar da edinebiliyorsunuz. Eğlenceli mini oyunlarıyla da ön plana çıkan oyunda farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Kaliteli görselleri ve eşsiz atmosferiyle mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Funmania mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Funmania oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.