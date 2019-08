Gears POP!, Gears of War oyununu oynayanların ilgi göstereceği online mobil strateji oyunu. Popüler TPS oyununun mobil versiyonu Clash Royale oyununa benzer oynanış sunuyor. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda ikonik Gears of War karakterleriyle yine oyundan tanıdık gezegenlerde gerçek zamanlı teke tek savaşıyoruz.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunu Gears of War’un mobil sürümü demek çok iddialı olur ancak PC ve konsol sürümü kadar keyifli bir oyun. Gears of War ve Funko Pop! Gears evreninde geçen oyunda 30’un üzerinde Gears of War karakterleri bulunuyor. Oyun, başta da söylediğim gibi strateji savaş türünde ve sadece online oynanıyor. Kötü adam dahil tüm Gears of War kahramanları emrimize amade. Ekibimizi kurup arenalarda savaşıyor, büyük liglere girerek dünyanın en iyi oyuncularına meydan okuyoruz, daha iyi ödüller için mücadele ediyoruz. Yapay zekaya karşı oynama seçeneği de var. Dilerseniz yapay zeka karşısında ekiplerinizi deneyip stratejilerinizi geliştirip gerçek oyuncuların karşısına çıkabilirsiniz.

Gears POP! Özellikleri