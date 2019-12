Orduda yer alarak üzerinize düşen zorlu görevleri başarıla yerine getirmek için mücadele edeceğiniz ve rütbenizi artırmak için çaba göstereceğiniz Get to the General Сlicker, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Metin ve görsel tabanlı basit grafikleri ile zorlanmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, general rütbesine ulaşabilmek için zorlu bir askeri eğitimden geçerek nefes kesen görevlere katılmak ve sizden istenilenleri yaparak rütbenize bir yıldız daha eklemek için mücadele etmektir.

Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde general rütbesine yükselmeden önce başarmanız gereken onlarca zorlu görev ve seviye atladıkça erişeceğiniz birçok rütbe bulunmaktadır. Orduda üzerinize düşen görevleri tamamlayarak rütbe atlamak için uzun bir yolculuğa çıkacak ve macera dolu bir serüvene atılacaksınız.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız Get to the General Сlicker, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir yapım olarak öne çıkmaktadır.