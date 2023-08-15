General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte General Mobile marka yeni telefon!
Çok şık bir görünüme sahip olan General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, General Mobile tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor?
Geçtiğimiz aylarda duyurulan General Mobile GM 23 isimli telefonun ardından yeni bir akıllı telefon daha tüketicilerle buluştu. Bu rehberde General Mobile GM Phoenix 5G'nin fiyatı dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Piksel Yoğunluğu: 388 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 4700 mAh
- Kablolu Şarj: 66W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: Yaklaşık 210 gram
- Kalınlık: 8,75 mm
General Mobile GM Phoenix 5G modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde EIS ve yapay zekâ destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.
Telefonun ana kamerasında 200 MP AI Matriks kamera desteği bulunuyor. Dört faz algılamalı otomatik netleme yapabilen kamera, PureCel Plus-S teknolojisini içeriyor. Arka kameralarda ayrıca gece modu, güzellik modu, portre modu, yapay zekâ destekli sahne algılama dahil çeşitli özellikler mevcut.
Gücünü MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alan cihazda 256 GB depolama alanı yer alıyor. 4700 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, General Mobile GM Phoenix 5G fiyatı ne kadar?
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