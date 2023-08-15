General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri ve Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan General Mobile GM Phoenix 5G özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, General Mobile tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor?

Geçtiğimiz aylarda duyurulan General Mobile GM 23 isimli telefonun ardından yeni bir akıllı telefon daha tüketicilerle buluştu. Bu rehberde General Mobile GM Phoenix 5G'nin fiyatı dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

General Mobile GM Phoenix 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Piksel Yoğunluğu : 388 PPI

: 388 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM

: 8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP (200 MP AI Matriks Kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS

: 4K 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4700 mAh

: 4700 mAh Kablolu Şarj : 66W

: 66W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : Yaklaşık 210 gram

: Yaklaşık 210 gram Kalınlık: 8,75 mm

General Mobile GM Phoenix 5G modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde EIS ve yapay zekâ destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Telefonun ana kamerasında 200 MP AI Matriks kamera desteği bulunuyor. Dört faz algılamalı otomatik netleme yapabilen kamera, PureCel Plus-S teknolojisini içeriyor. Arka kameralarda ayrıca gece modu, güzellik modu, portre modu, yapay zekâ destekli sahne algılama dahil çeşitli özellikler mevcut.

Gücünü MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alan cihazda 256 GB depolama alanı yer alıyor. 4700 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, General Mobile GM Phoenix 5G fiyatı ne kadar?

General Mobile GM Phoenix 5G Fiyatı

Karbon siyahı renk seçeneğiyle beraber gelen General Mobile GM Phoenix 5G için 16 bin 499 TL fiyat belirlendi.

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