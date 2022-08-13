General Mobile GM 5 Teknik Özellikleri ve İncelemesi

General Mobile GM 5 özellikleri neler? Satışa sunulduğu dönem fiyat performans yapısıyla oldukça iddialı olan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenlerinin yer aldığını merak eden kullancıılar için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu cihaz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

General Mobile GM 5 Android 7.0 Nougat işletim Sistemiyle Türkiye’de bu özelliği tüketicilere ilk servis edebilen General Mobile serisi ürünlerden biri oldu. General Mobile’ın orta sınıf kaliteli ürün ailesine yeni katılan GM 5 büyük ağabeyi GM 5 Plus’tan daha hafif, daha küçük ve hesaplı bir telefon.

General Mobile, popüler telefonları GM 4 ve GM 5 Plus modellerinden sonra ürün ailesine bir yenisini daha ekledi. General Mobile’ın üçüncü telefonu General Mobile GM 5 raflara yerleşti. 5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan General Mobile GM 5 değiştirilebilir bataryası, 3 farklı rengi ve kullanışlı aksesuarları ile göz dolduruyor.

Piyasaya sürüldüğü dönemde 699 TL ile 669 TL fiyat aralığında bulunabilen General Mobile GM 5, fiyat performans açısından oldukça iddialıydı. GM 6 inceleme yazımızda yeni model telefon hakkında merak edilen bazı soruları cevaplamıştık. Peki, GM 5 kullanıcılara neler sunuyor?

General Mobile GM 5 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1280 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 410

GPU: Adreno 306

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 4.0

Batarya: 2500 mAh

Yazılım: Android 7.0 (Android 7.1.1'e yükseltilebilir)

Ağırlık: 135 gram

Kalınlık: 9,3 mm

5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 5, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekranın yer aldığı telefonda Corning Gorilla Glass 4 teknolojisi bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 410 işlemcisinden alan cihazda 2 GB LPDDR3 RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Bu miktar her ne kadar 2022 yılında yetersiz olsa da piyasaya sürüldüğü dönemde yeterliydi. Yalnızca 135 gram ağırlığındaki General Mobile GM 5'te yüzde 70,33 ekran gövde oranı mevcut.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefonun arka kamerası 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyorken ön kamera ise 720 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Arka kamerada HDR, panorama, otomatik odaklama gibi özellikler yer alıyor. HDR özelliği ön kamerada da mevcut. Telefonun GPU tarafında Adreno 306 yer alıyor. Bluetooth 4.0 teknolojisini destekleyen cihazda 2500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Satışa sunulduğu dönemde kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerlik elde eden General Mobile GM 5 isimli model Android 7.0 işletim sistemi ile beraber geliyor ancak Android 7.1.1'e yükseltilebiliyor.