General Mobile GM 5 Plus Teknik Özellikleri ve İncelemesi

General Mobile GM5 Plus özellikleri neler? Piyasaya sürüldüğü dönem fiyat performans yapısıyla çok iddialı olan GM 5 Plus'ta hangi donanımın yer aldığını merak eden kişiler için rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak söz konusu telefon hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

General Mobile Türkiye’de oldukça fazla tercih edilen akıllı telefon markalarından biri. Bunun sebebi son derece ekonomik fiyat etiketleriyle kullanışlı ve dayanıklı cihazları tüketiciyle buluşturabilmesi ancak General Mobile ürünlerinin özellikleri sadece bununla sınırlı değil.

General Mobile Android serisi telefonlar Türkiye menşeli ancak Amerikan Patentli cihazlar olarak biliniyorlar. Amerika'da kurulan, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet markası olarak bilinen şirketin ülkemizde birden fazla ürünü raflara dizdiğini de biliyoruz.

General Mobile’ın Discovery serisi telefonları ülkemizde çok satan telefonlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra “saf Android” olarak da tabir edilen Android One telefonlarının da üreticisi olarak hafızalarda yer etti.

Android One ürün bandında yer alan General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı), General Mobile GM 5 Plus, General Mobile 4G Android One ve son modeli General Mobile GM 5 orta sınıf Android One telefonlar olarak neredeyse peynir ekmek gibi satılıyordu.

General Mobile GM 5 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 5,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 617

GPU: Adreno 405

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 4.0

Batarya: 3100 mAh

Yazılım: Android 6.0.1 (Android 8.0'a yükseltilebilir)

Ağırlık: 160 gram

Kalınlık: 7,9 mm

5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 5, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekranın yer aldığı telefonda Corning Gorilla Glass 4 teknolojisi yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 617 işlemcisinden alan cihazda 3 GB LPDDR3 RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Bu miktar her ne kadar 2022'de yetersiz gibi görünse de satışa sunulduğu dönemde yeterliydi. 160 gram ağırlığındaki General Mobile GM 5'te yüzde 71,72 ekran gövde oranı mevcut.

Şık bir görünüme sahip olan telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Telefonun arka kamerası 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyorken ön kamera ise 720 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme kabiliyetine sahip. Arka kamerada HDR, panorama, otomatik odaklama gibi özellikler mevcut. HDR özelliği ön kamerada da yer alıyor.

Telefonun GPU tarafında Adreno 306 yer alıyor. Bluetooth 4.0 teknolojisini destekleyen cihazda 3100 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Piyasaya sürüldüğü dönemde kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan General Mobile GM 5 Plus modeli Android 6.0.1 işletim sistemi ile beraber geliyor ancak Android 8.0'a yükseltilebiliyor.

Tabloda da fark edebileceğiniz gibi General Mobile GM 5 Plus oldukça kayda değer özelliklere sahip. Kutusunun içinden çıkan aksesuarlar da şöyle sıralanıyor.