GetPicture uygulaması, telefon numarasından fotoğraf bulmayı mümkün hale getiriyor.
GetPicture uygulamasıyla Android cihazlarınızda telefon numarası yazarak ilgili kişinin fotoğrafını bulabilirsiniz.
Yabancı bir numaradan arandığımızda, bazı zamanlarda geri aramak yerine telefon numarasını kaydedip WhatsApp’tan kim olduğuna bakabiliyoruz. Görüşmek istemediğimiz kişiler tarafından arandığımızda oldukça işe yarayan bu durumu daha kolay bir yolla çözebilmeniz artık mümkün. “Stalk” kavramına yeni bir soluk getiren GetPicture uygulaması, biraz önce bahsettiğimiz işlemleri tek adımda çözmenizi sağlıyor.
Uygulamayı başlattıktan sonra Number kutucuğuna 905xxxxxxxxx şeklinde numarayı tuşladıktan sonra, bu telefon numarasının kime ait olduğunu fotoğraf şeklinde görebiliyorsunuz. GetPicture uygulaması, telefon numarasından bulduğu fotoğrafları tahmin ettiğiniz üzere WhatsApp’tan temin ediyor. Yani, karşıdaki kişi profil fotoğrafını herkese görünür olarak ayarladıysa siz de sonuca ulaşabiliyorsunuz. Eğer, herhangi bir sonuç bulamadıysanız bu durumun “sadece arkadaşlar” şeklinde ayarlanan veya olmayan profil fotoğraflarından kaynaklandığını bilmenizde fayda var.
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