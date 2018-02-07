GetPicture uygulamasıyla Android cihazlarınızda telefon numarası yazarak ilgili kişinin fotoğrafını bulabilirsiniz.

Yabancı bir numaradan arandığımızda, bazı zamanlarda geri aramak yerine telefon numarasını kaydedip WhatsApp’tan kim olduğuna bakabiliyoruz. Görüşmek istemediğimiz kişiler tarafından arandığımızda oldukça işe yarayan bu durumu daha kolay bir yolla çözebilmeniz artık mümkün. “Stalk” kavramına yeni bir soluk getiren GetPicture uygulaması, biraz önce bahsettiğimiz işlemleri tek adımda çözmenizi sağlıyor.