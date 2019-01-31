Hexonia, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kendi krallığınızı kurup büyüterek arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olan Hexonia, köyleri ve şehirleri fethedebileceğiniz bir oyundur. Ganimetleri yağmalayarak altınlar kazanabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ordularınızı geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Farklı zorlu seviyeleriyle de ön plana çıkan oyunda becerilerinizi sınamalısınız. Hem karada hemde denizlerde hüküm sürebileceğiniz oyunda renkli görseller bulunuyor. Şövalyelerden savaşçılara kadar pek çok farklı birimin yer aldığı Hexonia oyununu kaçırmayın.

Hexonia oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.