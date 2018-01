Horrorfield, korku - gerilim filmlerinin havasında hazırlanmış, birkaç gencin hayatta kalma mücadelesini konu alan ilginç bir yapım. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda elinde elektrikli testereyle dolaşan bir seri katilden kaçmaya çalışıyorsunuz. Kaçış noktalarını bulmak için koordineli bir şekilde hareket etmek zorundasınız. Gerilim yüklü saatler yaşamaya hazır mısınız?

Mobil platformda eşi benzerine pek rastlamadığımız bir oynanış sunuyor Horrorfield. Oyunda korku - gerilim filmlerinden kopup gelmiş testereli manyak, ruh hastası birinden kaçma mücadelesi veriyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte sıkışıp kaldığınız yerden bir an önce kurtulmanın yollarını arıyorsunuz. Testereli sapık sizi her an bulup parçalarınıza ayırabilir. Sonsuza kadar gizlenemeyeceğinizden arkadaşlarınızla birlikte plan yapıp onu öldürmelisiniz. Bu arada ilerlerken etrafınıza dikkatlice bakmayı unutmayın. İşe yarar bir şeylere kesinlikle rastlıyorsunuz.

Gerilim yüklü, bol kanlı sahnelerle dolu oyunun güzel yanı ise; taraf seçimini oyuncuya bırakması. Testereli katilden kaçmaya çalışan taraf da olabilirsiniz, onun yerine de geçebilirsiniz. Kurban tarafında olmayı seçerseniz karşınıza 7 karakter çıkıyor. Hepsi farklı yetenek ve uzmanlıklara sahip. Manyak tarafta olmayı seçerseniz yine 7 karakter karşınıza çıkıyor. Birbirinden korkutucu karakterlerinin hepsinin kendine özgü avlama stili ve becerileri var.