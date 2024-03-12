Frostpunk 2 Oyunu Konusu ve Çıkış Tarihi

11 Bit Studios 2018 yılında oyun severlere yeni bir hayatta kalma oyunu sunmuştu. Frostpunk adlı bu macera oyunun ikincisi için ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Steam’de ön satışa sunulan bu oyunun konusu ve çıkış tarihi merak konusu oldu. Bu içeriğimizde Frostpunk 2’nin nasıl bir oyun olduğu ve ne zaman çıkacağı ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte, Frostpunk 2’nin konusu ve çıkış tarihi!

Frostpunk 2 Oyunu Konusu

Oyunda kıyameti çağrıştıran bir kar fırtınası başlangıç noktası olarak ele alınmış. Bu fırtınanın üstünden 30 yıl geçmiş ve metropolün lideri sizsiniz. Şehirde yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeni yasalar çıkarmanız gerekiyor. Bu yasaların hayata geçirilmesinden de siz sorumlusunuz.

Konu şehir hayatı olunca farklı fikirlere sahip olan gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmaların şehri olumsuz etkilemesini önlemek ise size düşüyor. Teknokratlar ve Icebloods gibi grupların arasında uzlaşmayı sağlamalısınız.

Bazen de zorlu kararlar almanız gerekecek. Bu kararlar ışığında toplumun güvenli bir şekilde hayatını sürdürmesini ve şehrin korunmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzda olacak. Aldığınız kararlar yeni zorlukların kapılarını arayabilir.

Bu nedenle dikkatli olmanız şart! Sadece bir hayatta kalma oyunu olmakla kalmayan, simülasyon tarzındaki bu yapımda güçlü stratejiler geliştirmek zorundasınız. Halkın doyumsuz güç arzusunu kontrol etmek için şehir kurma becerilerinizi konuşturmanız gerekiyor.

Frostpunk 2 Oyunu Çıkış Tarihi

11 Bit Studios yayınladığı fragmanla birlikte oyunun çıkış tarihini de duyurmuş oldu. Paylaşılan bilgilere göre 25 Temmuz’da oyun severler Frostpunk 2’yi deneyimlemeye başlayabilecek. Şu an için Steam’de ön siparişe açılmış durumda. Güncel fiyatının 20.99 dolar olduğunu görüyoruz.

Deluxe Edition versiyonu için ise indirimli fiyat 35.09 dolar olarak belirtilmiş. Bu oyuna 25 Temmuz’dan itibaren Epic Games ve çeşitli PC oyun platformlarından da erişebileceğinizi belirtmiş olalım. İlk olarak PC Game Pass’te yayınlanacak olan Frostpunk 2, şimdiden birçok oyun severi heyecanlandırmayı başardı.

Peki, siz bu oyunu nasıl buldunuz? Hikâyesi ilginizi çekti mi? Ön sipariş oluşturmayı veya oyun çıktığında satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!