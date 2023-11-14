Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Dead by Daylight sistem gereksinimleri neler? Hayatta kalma korku oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Oyunlarda kasma ve donma gibi problemler yaşanmaması için bilgisayardaki donanımın, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir. Bu nedenden ötürü Dead by Daylight sistem gereksinimleri, oyun esnasında problem yaşanmaması için önemlidir.
Bu rehberde en iyi hayatta kalma oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Dead by Daylight'ın ihtiyaç duyduğu donanım bileşenlerini sıraladık. Rehberimize bakabilir ve Dead by Daylight'ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.
Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 (1 GB) veya AMD HD 6850 (1 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Behaviour Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunun minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az VIDIA GeForce GTX 460 (1 GB) veya AMD HD 6850 (1 GB) ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120 gerekiyor.
Dead by Daylight Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760 ya da AMD HD 8800
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Paylaşılan önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8300 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce 760 ya da AMD HD 8800'e ihtiyaç duyuluyor.
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Dead by Daylight Kaç GB?
Korku ve hayatta kalma türlerindeki Dead by Daylight isimli oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanarak PC'de bulunan oyunları ve programları silebilirsiniz. Böylece boş alan miktarını artırabilirsiniz.
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Dead by Daylight Fiyatı
- Dead by Daylight PC fiyatı: 169 TL
- Dead by Daylight PlayStation fiyatı: 549 TL
- Dead by Daylight Xbox fiyatı: 121,25 TL
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Bu rehberde Dead by Daylight kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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