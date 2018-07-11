Identity V, NetEase tarafından geliştirilen mobil korku - gerilim oyunu. Gotik havasına sokan korku oyununda kaybolan bir kız çocuğunu bulmak için gizemli bir malikaneye giriyoruz. Malikaneye adım atmamızla birlikte ürkütücü olaylar başlıyor. 4 çocuğun kötü ruhlara karşı olan mücadelesi, sürükleyici hikaye, gotik görsel stili, gerici müzikleri ve seslerini birleştiren harika bir mobil korku oyunu karşımızda.

iOS’un ardından Android platformuna çıkış yapan korku oyunu, 4 gotik karakterin kaçışı üzerine kurulu ancak hikayeye bir dedektif olarak başlıyorsunuz. Kayıp bir kızı bulmak üzere gizemli bir malikaneye çağrılıyorsunuz. Kimden geldiğini bilmediğiniz mektupta yazılanları ciddiye alıp malikaneye giriş yapıyorsunuz. Hikayede ilerledikçe yeni karakterlerle tanışıyorsunuz. Yerine geçebildiğiniz 4 karakter, kaçtığınız tek bir karakter var. Kötü taraftaki karakterler de değişiklik gösteriyor. Oyunun en güzel yanı da; haritanın her yeni oyunda değişmesi. Her yeni oyun açışınızda bambaşka sürprizlerle karşılaşıyorsunuz.