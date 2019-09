Velvet Void Studios tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak Google Play üzerinde oyunculara sunulan Idle Skilling mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Piksel grafikler eşliğinde oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulan Idle Skilling’de canavarlarla savaşacak, madencilik yapacak, balıkları avlayacak karşımıza çıkan eşyaları da toplayacağız. Birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığı yapımda bize verilen görevleri başarmak için ter dökeceğiz.

Oyun içerisinde birbirinden farklı işçilerimiz olacak. Oyuncular bu işçiler ile evcil hayvanlar yetiştirecek, hasat ekip biçebilecek, ağaçlar dikebilecek ve daha fazla birçok işi başarmaya çalışacaklar.

İnternet gerektirmeden oynanabilen yapımda her işçinin daha doğrusu her kahramanın kendine has özellikleri ve yetenekleri yer alacak. Oldukça zengin bir içerik yapısı ile lansmana çıkan oyunda görevleri başardıkça EXP puanı kazanacağız. Bu puanlar ile de yeni kahramanlar alabilecek yada seviyelerini artırabileceğiz.