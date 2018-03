It's Full of Sparks, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi açığa çıkarabileceğiniz türden bir mobil oyun olan It's Full of Sparks ile zorlu bulmacaların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan It's Full of Sparks, hoş grafikleri ve keyifli kurgusuyla dikkat çekiyor. Harika bir atmosfere sahip olan oyunda birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna oturmaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. 80 benzersiz el yapımı bölüme sahip olan oyunda tüm bölümleri geçmek için reflekslerinizi sonuna kadar sınamalısınız. Canlı atmosferi ve farklı mekanikleriyle de dikkat çeken oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunu mutlaka denemelisiniz. Zirveye ulaşmak için It's Full of Sparks'ı sakın kaçırmayın.

It's Full of Sparks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.