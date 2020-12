Just Cause Mobile, Square Enix tarafından geliştirilen, indirmesi oynaması ücretsiz aksiyon nişancı oyunu. Just Cause evreninde geçen mobil oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu birlikte (co-op) ve PvP (birebir) oynanış sunuyor. PC’de en çok indirilip oynanan açık dünya aksiyon macera oyunlarından Just Cause’un mobil sürümünü deneyimleyen ilk oyunculardan biri olmak için hemen yukarıdaki Just Cause Mobile İndir butonuna dokunun. Just Cause Mobile 2021’de Google Play’den ücretsiz indirilebilir olacak!

Just Cause Mobile İndir

Kara, deniz, hava yoluyla keşfedilebilen büyük bir adada geçen aksiyon yüklü açık dünya oyunu Just Cause’un mobil versiyonu seneler sonra oyunun yapımcısı Square Enix’den geliyor. Just Cause Mobile adıyla Android ve iOS platformuna 2021’de çıkış yapacağı resmi olarak belli olan aksiyon shooter oyunu portlanmamış; izometrik bir bakış açısından tamamen yeni aksiyon nişancı oyunu. Açık dünya ortamında kıskaç, paraşüt ve aksiyon gibi Just Cause’un ikonik özellikleri dahil Just Cause serisinin birçok özelliğini barındırıyor. Ayrıca online multiplayer gibi arkadaşlarınızla birlikte veya gerçek oyunculara karşı teke tek oynamanızı sağlayan seriye yeni birkaç oyun modu ve özellik getiriyor. Ve tabii ki ilk kez dilediğiniz yerde ve zamanda oynama imkanı!

Just Cause: Mobile, mobil cihazlara özel yeniden tasarlanan oynanışa ve farklı bir bakış açısıyla anlatılan yepyeni bir hikayeye sahip. Just Cause 4’ün doğrudan devamı olarak tasarlanmadığı belirtiliyor. Just Cause Mobilde ana karakter olarak kendi özel karakterlerinizi yaratabiliyorsunuz. Karakterinizin görünümünü özelleştirebiliyor, kişisel oyun tarzınıza ve estetik tercihlerinize uyan zırh ve teçhizatı seçebiliyorsunuz.