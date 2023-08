Hiç Duymadığınız Just Cause 2 Hileleri

Aksiyon dolu bir oyun olan Just Cause 2’de hile yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Pek çok kişinin Just Cause 2’de hile yapmaya ihtiyacı olmuyor ama hile yapabileceğinizi en başından beri bilseydiniz yapar mıydınız? Bu yazımızda Just Cause 2 hileleri nasıl yapılır sizlere izah edeceğiz.

Öncelikte belirtmekte fayda var ki Just Cause 2’nin kendisinde hile bulunmuyor. Yani Just Cause 2’de hile yapabilmek için 3. parti, harici bir yazılıma ihtiyacımız var. Trainer diye tabir edilen bu yazılımlar size oyunda hile yapma imkanı veriyor. Peki nasıl yapacağız?

Just Cause 2 Hileleri Nelerdir?

Para +5.000

+1 Silah Parçası

+1 Zırh Parçası

+1 Araç Parçası

Sınırsız Oksijen

Ölümsüzlük Modu

Sınırsız Mühimmat

Sonsuz Mermi + El Bombası

Sınırsız Mühimmat + Sınırsız El Bombası + Şarjör

Nightmare ve Hardcore Modları için

Az Oksijen

Zayıf Oyuncu

Para Yok

0 Silah Parçası

0 Zırh Parçası

0 Araç Parçası

Just Cause 2’de Hile Nasıl Yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Just Cause 2’de hile yapmak için harici bir yazılıma ihtiyacınız var. Bu noktada Plitch isimli uygulama sayesinde Just Cause 2’de hile yapabileceksiniz. Aşağıda maddeler halinde Plitch’i kullanarak nasıl hile yapabileceğinizden bahsedeceğiz.

Öncelikle Plitch’in web sitesine gidin ve uygulamayı indirin.

Ardından üye olun ve girişinizi yapın.

Plitch bilgisayarınızdaki Just Cause 2’yi algılar, oyuna giriş yapın.

Oyun sırasında uygulamayı açın ve yapmak istediğiniz hileyi seçin.

Oyun ekranına döndüğünüzde hile kodlarının aktif olduğunu göreceksiniz.

İşte Just Cause 2’de hile yapmak bu kadar kolay. Kod yazmakla uğraşmadan hızlı ve etkili bir şekilde Just Cause 2 hilelerini aktif edebilirsiniz.

Just Cause 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Just Cause 2 hileleri işinize yaradı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.