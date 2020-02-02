Çevrimiçi uçurtma deneyimi yaşayarak eğlenceli anlar geçireceğiniz ve yüzlerce uçurtmayı koleksiyonunuza katacağınız Kite Flyng, mobil platformda aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yüzlerce uçurtma arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle çevrimiçi platformda yarışmak ve gökyüzündeki diğer uçurtmaların iplerini kesmek için mücadele etmektir.

Farklı hat çeşitlerini deneyerek uçurtmanızı en yükseğe havalandırmak için çaba göstermeli ve rakiplerinizin uçurtmalarını geride bırakarak birinciliğe ulaşmalısınız. Bir yolunu bulup etraftaki diğer uçurtmaların iplerini kesmeli ve rakiplerinizi saf dışı bırakarak yolunuza devam etmelisiniz.

Toplam da 500 uçurtma arasından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve uçurtmanızı en uç noktaya uçurtmak için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Kite Flyng, 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen oldukça popüler bir oyun olarak öne çıkmaktadır.