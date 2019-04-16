Kuryem uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan kişisel ihtiyaçlarınız için kurye hizmeti alabilirsiniz.

Acil ihtiyaçlarınızda imdadınıza koşan oldukça bir faydalı uygulama olan Kuryem, çeşitli evrak, paket ve kişisel eşyalarınızı dilediğiniz noktaya ulaştırabilmenizi sağlıyor. Trafiğe takılmadan, unuttuğunuz eşyaları gitmesi gereken yere ulaştırabileceğiniz ya da dosya ve evrakları teslim edebileceğiniz Kuryem uygulamasında kişisel kurye hizmetinden faydalanabilirsiniz. İstanbul’da hizmet veren ve yeni nesil taşımacılık hizmeti olarak tanımlayabileceğimiz Kuryem uygulamasında, size en yakın kuryeyi harita üzerinden görebilir ve anında çağırabilirsiniz.