Kuryem uygulaması, acil ihtiyaçlarınızda sizin için çeşitli evrak, eşya vb. şeyleri dilediğiniz noktaya ulaştırabilmenizi sağlıyor.
Kuryem uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan kişisel ihtiyaçlarınız için kurye hizmeti alabilirsiniz.
Acil ihtiyaçlarınızda imdadınıza koşan oldukça bir faydalı uygulama olan Kuryem, çeşitli evrak, paket ve kişisel eşyalarınızı dilediğiniz noktaya ulaştırabilmenizi sağlıyor. Trafiğe takılmadan, unuttuğunuz eşyaları gitmesi gereken yere ulaştırabileceğiniz ya da dosya ve evrakları teslim edebileceğiniz Kuryem uygulamasında kişisel kurye hizmetinden faydalanabilirsiniz. İstanbul’da hizmet veren ve yeni nesil taşımacılık hizmeti olarak tanımlayabileceğimiz Kuryem uygulamasında, size en yakın kuryeyi harita üzerinden görebilir ve anında çağırabilirsiniz.
Ödeme işlemlerinizi de kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Kuryem uygulamasında, paketinizi teslim alan kuryenin hedef noktaya giderken her anından haberdar da olabiliyorsunuz. Gönderinin teslim alınacağı ve teslim edeceği adres, gönderi türü ve hızı gibi seçenekleri belirleyerek hem teslimat süresini hem de ücretini hesaplayabileceğiniz Kuryem uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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