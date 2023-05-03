Discord Hesap Değiştirme Nasıl Yapılır?

Discord hesap değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Bu sayede birden fazla hesap arasında zahmetsiz bir şekilde geçiş yapılabiliyor. Hazırladığımız rehberde söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Her defasında mevcut hesaptan çıkıp diğerine giriş yapmak deneyimi kötü etkileyebileceğinden ötürü hizmette bunun için kullanışlı bir işlev bulunuyor. Eğer birden fazla hesap arasında geçiş yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Discord Hesap Değiştirme Adımları

Discord'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol alt köşedeki kullanıcı adının üzerine tıklayın.

"Hesap Değiştir" sekmesine tıklayın.

"Hesapları Yönet" yazısına tıklayın.

"Bir hesap ekle" seçeneğini seçin.

Diğer hesabınıza giriş yapın.

İkinci hesabı ekledikten sonra "Hesap Değiştir" kısmından hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan Discord'da diğer hesabınıza çok pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz ancak bunun için ilk olarak ikinci hesabınızı eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan programı açın ve oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra pencerenin sol alt köşesinde bulunan "Hesap Değiştir" sekmesine tıklayın. Bunu yaptığınızda yan tarafta küçük bir pencere açılacak. Açılan pencereden "Hesapları Yönet" seçeneğini seçin.

"Hesapları Yönet" yazısına tıkladığınızda ekranda yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bir hesap ekle" seçeneğine tıklayın.

"Bir hesap ekle" seçeneğini seçtikten sonra diğer hesabınızı eklemeniz gerekiyor. Bunun için ikinci hesabınıza ait olan e-posta adresi ya da telefon numarasını ve hesap parolasını girin. Gerekli olan bilgileri yazdıktan sonra "Devam Et" butonuna basın ve işlemi tamamlayın.

Diğer hesabınızı ekledikten sonra artık iki hesap arasında çok pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bunun için sol alt köşede yer alan kullanıcı adının üzerine tıklamanız ve "Hesap Değiştir" sekmesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra diğer hesabını seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen ve diğer insanlarla iletişim kurulabilmesine olanak tanıyan Discord'da birden fazla hesap arasında geçiş yapabilmek için uygulanması gereken adımları açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.