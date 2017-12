Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Last Day on Earth: Survival mobil oyunu; aksiyon, rol yapma ve strateji oyun türlerini aynı anda barındıran yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çok yönlü bir macera oyunudur.

Last Day on Earth: Survival mobil oyununda her kullanıcı mutlaka kendinden bir parça bulacaktır. Sağlam bir hikaye temeline kurulu oyunda hem stratejinizi hem de becerinizi konuşturmalısınız. Gerçek zamanlı ve çok oyunculu oynanan oyunun hikayesini ele alacak olursak, 2027 yılında bir zombi salgını patlak verir ve zombi dehşeti tüm dünyaya yayılır. Hayatta kalan çok az kişi olacaktır ve siz de bunlardan birisiniz.

Oyunda sürekli bir arayış içinde olacaksınız. Zira can güvenliğiniz olmadığı gibi elinizde bir kaynak da yok. Hayatta kalmak için yemek bulmalı, alet yapmalı ve inşa etmelisiniz. Ayrıca kendinizi korumak için silah da lazım. Yeri geldiğinde çalmak bile mübah olacak. Ancak tüm bunları yaparken de olabildiğince soğuk kanlı olmalı ve zombi vurmalısınız.

Last Day on Earth: Survival oyununda sürekli olarak diğer hayatta kalan kullanıcılarla da etkileşim halinde olacaksınız. İster ittifak kurup zombilere kaşı bir olun isterseniz de birbirinizi yağmalayarak engel olun. Oldukça keyifli ve hareketli bir oyun olan Last Day on Earth: Survival’ı Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.