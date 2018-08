Last One Standing, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir hayatta kalma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Dünyanı kasıp kavuran PUBG'nin daha basit bir uyarlaması olarak dikkat çeken oyunda diğer oyuncularla savaşıyor ve sona kalan tek adam olmaya çalışıyorsunuz.

Mücadele gücü bir hayli yüksek olan Last One Standing, harika atmosferi ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkıyor. Terk edilmiş bir adada geçen oyunda hayatta kalmak için savaşıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda silahlarınızı da iyi kullanmanız ve seçmeniz gerekiyor. AK'den minigun'a, keskin nişancu tüfeklerinden pompalı tüfeklere kadar her türlü silahı kullanabileceğiniz oyunda low poly grafikler yer alıyor. Böylece telefonlarınızda kasma sorunu olmadan uzun süre Last One Standing oyununu oynayabiliyorsunuz. Kolay kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Bu tür battle royale oyunlarını seven herkesin mutlaka denemesi gereken Last One Standing, sizleri bekliyor.

Last One Standing oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.