Retro piksel grafiklerin yer aldığı Bit Legends ile canavarlara karşı savaşacağız.

Ücretsiz olarak lansmana çıkan ve MMORPG alanında oyunculara sürükleyici bir deneyim sunacak olan Bit Legends’da kendi karakterlerini oluşturacak olan oyuncular, farklı araçlar ile düşmanların karşısına çıkacaklar.

100’den fazla patron savaşçının ve canavarın yer aldığı oyun içerisinde eşsiz sınıf sistemi ve yetenek ağacı ile oyuncular karakterlerini geliştirerek daha iyi hale getirebilecekler.

Kendi karakterlerinin yanı sıra oyuncular kendi takımlarını da kurarak düşman karşısına hesaplaşmak için çıkabilecekler.

PvE ve PvP savaşları ile aksiyon dolu anlar yaşayacak olan oyuncular, güçlü loncalar oluşturarak birbirlerine karşı da mücadele edebilecekler.

Birçok heyecan verici özelliğinde yer aldığı oyun da 10 binden fazla oyuncu yer alıyor.