Lens Distortions, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir fotoğrafçılık uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Kaliteli resimler ortaya çıkarabileceğiniz uygulama ile eşsiz şeyler yapabiliyorsunuz.

Resim paylaşmayı ve resimlerle oynayıp efektler vermeyi seven herkesin beğenerek kullanabileceği türden bir uygulama olan Lens Distortions, sizleri bekliyor. Eşsiz ve hiç bir yerde görmedeğiniz efektlerle dolu olan uygulama ile gerçekçi açılar da yakayabiliyorsunuz. Doğal güneş efektlerinden sis ve yağmur efektlerine kadar pek çok farklı zarif efekte sahip olan Lens Distortions, eşsiz fotoğraflar ortaya çıkarmanıza olanak sağlıyor. Kolay kullanımıyla da ön plana çıkan Lens Distortions, mutlaka denemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamada daha fazla filtre sahibi olmak için abone olarak sınırsız kullanım hakkına sahip olabiliyorsunuz.

Lens Distortions uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.