Fujifilm Instax Wide 400 ve Pentax 17 Özellikleri ve Fiyatı

Fujifilm’in yeni fotoğraf makineleri tanıtıldı. İki farklı ürün ile gündeme gelen marka bir adet şipşak bir adet de filmli fotoğraf makinesini satışa sunuyor. Her iki cihazda da farklı özellikler bizi karşılıyor.

Bu yazımızda Instax Wide 400 ve Pentax 17 isimli bu iki fotoğraf makinesinin özelliklerini ve satış fiyatlarını inceliyoruz. İşte karşınızda, Fujifilm imzalı yeni fotoğraf makineleri!

Fujifilm Instax Wide 400 Özellikleri ve Fiyatı

3.4 x 4.25 inç baskı için kullanılabilecek pratik bir fotoğraf makinesi olarak tanıtılıyor.

‘Şipşak foto’ kavramına uyan çekimler yapmak için bu makineyi tercih edebilirsiniz.

Baskı boyutu büyük olduğu için kendisi de büyük bir boyuta sahip.

İki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Büyük bir flaşa ev sahipliği yapıyor.

Otomatik pozlama özelliği ve zamanlayıcısı mevcut.

Özçekimlerde pratiklik sağlamak amacıyla önüne ayna konulabiliyor.

İki çeşit netleme modu bulunan fotoğraf makinesi sade ve kullanışlı bir tasarıma sahip.

Cihazın 2024 Haziran ayının sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor. Satış fiyatı ise 149 dolar olarak belirtiliyor. TL olarak yurtdışı satış fiyaıtnın yaklaşık 5.000 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Henüz Türkiye’de satışı olmayan fotoğraf makinesi yakın veya uzak gelecekte bu pazara giriş yapabilir. Böyle bir durumda eklenecek vergiler nedeniyle satış fiyatı 5.000 TL’nin üstünde olabilir.

Pentax 17 Özellikleri ve Fiyatı

Filmli bir fotoğraf makinesi olarak karşımıza çıkan Pentax 17’nin tasarım süreci 2022 yılında başlamış. O günden bugüne yenilikçi teknolojilerle geliştirilen modelde 35 mm’lik film bulunuyor. Bunun içine iki adet 17 x 24 mm fotoğraf kaydetme imkânı sunuyor.

50’den 3200 ISO’ya kadar farklı değerlerde çekim yapma şansı sunan cihazda 25 mm f/3.5 lens kullanılıyor. ISO aralıkları 50, 100, 125, 160, 200, 400, 800, 1600 ve 3200 ISO olarak değişkenlik gösteriyor. Cihaz ağırlığı ise 290 gram olarak belirtilmiş.

Pentax 17, aslında sahip olduğu özellikler itibariyle biraz daha fotoğraf tutkunlarına ve profesyonellere hitap eden bir cihaz. Fotoğraf meraklıları bu ürünle yeni deneyimler yaşamak isteyebilir.

Cihazın satış fiyatı ise 500 dolar olarak belirtiliyor. Şimdilik sadece yurtdışında satılan modelin Türkiye’de satışa çıkmasına pek fazla ihtimal verilmiyor.