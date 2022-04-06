Kağıtların yavaş yavaş geride kaldığı ve dijital ortama bir adım daha yaklaştığımız günümüzde, bazen fiziksel bir belgenin dijital kopyasına ihtiyacımız olabiliyor. Belgeleri taramak için her zaman yanımızda tarayıcı olmadığından, fotoğraf tarama uygulamaları imdadımıza yetişiyor. Oldukça iyi işler çıkaran bu uygulamalardan hazırladığımız listemizde, Android için en iyi 6 fotoğraf tarama uygulamasını sıraladık.

Android için En İyi Fotoğraf Tarama Uygulamaları Neler?

Adobe Scan

Office Lens

Cam Scanner

Tiny Scanner

Scanbot

Genius Scan

Google PhotoScan

Photomyne

Adobe Scan

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Adobe Scan, Android cihazlarınızda herhangi bir belgeyi dijitale aktarmanızda kolaylık sağlıyor. Fatura, notlar, kartvizitler, dilekçeler ya da bunların dışındaki herhangi bir belgeyi PDF dosyasına dönüştürebileceğiniz uygulamada, çok sayfalı içerikleri yeniden sıralama, kırpma ve döndürme gibi işlemler de uygulayabiliyorsunuz. Tarattığınız dosyaları Office dosyası olarak kaydedebileceğiniz uygulamada, Adobe Document Cloud'da da saklayabilirsiniz.

Office Lens

Microsoft’un sunduğu Office Lens uygulaması, taradığınız belgenin çeşidini ve onu nasıl görmek istediğinizi seçmenizi sağlıyor. Ofisteyken bir belgenin üzerine objektifi yaklaştırdığınızda doküman arka planı arasında farklılık gösterecek ve arka plan dokümanla aynı renge sahip olmadığı sürece başarılı sonuçlar elde edebileceksiniz.

Taradığınız belge üzerinde kırpma, döndürme gibi işlemleri yapabileceğiniz uygulamada, belgenizi OneNote ve OneDrive hesabınıza kaydedebiliyor ya da Word veya PowerPoint dosyası olarak da kaydedebiliyorsunuz.

CamScanner

Elinizdeki bir belgenin fotoğrafını çektikten sonra otomatik olarak PDF formatına dönüştüren CamScanner uygulaması, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Oldukça basit adımlarla belgelerinizi tarayabileceğiniz uygulamada, okuldayken tahtayı da çekerek PDF formatına dönüştürebilmeniz mümkün. Ücretsiz sürümünde belgelerinize filigran ekleniyor ve reklamlarla karşılaşıyorsunuz.

Tiny Scanner

Ücretsiz ve oldukça hafif bir fotoğraf tarama uygulaması olan Tiny Scanner, çektiğiniz fotoğrafları PDF’ye dönüştürerek kaydetmenizi sağlıyor. Renkli taramanın dışında siyah-beyaz tarama da yapabileceğiniz uygulamada, belgelerinizi korumak için şifre de ekleyebiliyorsunuz. Ücretsiz sürümünde reklamlara katlanmanız gerekiyor.

Scanbot

Oldukça iyi tasarlanmış bir fotoğraf tarama uygulaması niteliğindeki Scanbot, taramalarınızı Google Drive hesabınıza otomatik olarak yüklemenize imkan sağlıyor. Çok sayfalı PDF oluşturma özelliği de sunan Scanbot uygulamasında QR kodu veya iletişim bilgilerini de tarayabilirsiniz. Taradığınız belgeleri ister kaydedebilir, isterseniz de paylaşabilirsiniz.

Genius Scan

Dropbox, Box, Evernote ve popüler diğer bulut depolama hizmetleriyle uyumlu olarak çalışan Genius Scan uygulaması, akıllı sayfa tarama özelliği ile taramak istediğiniz belgeleri net bir şekilde tespit edebiliyor. Taradığınız belgeleri renkli veya siyah-beyaz olarak dönüştürebilme, dosyaları paylaşabilme, çok sayfalı dosyaları PDF olarak tarama gibi özellikler sunan Genius Scan uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Google PhotoScan

Google PhotoScan, diğer fotoğraf tarama uygulamalarından farklı olarak, bir fotoğrafın birden fazla fotoğrafını çeker ve bu sayede kamaşma otomatik olarak kaldırılır ve tarama kalitesi de bu sayede artar. Bu uygulama aynı zamanda kenarları otomatik olarak algılar, perspektifi düzeltir ve akıllı dönüş sağlar. Ayrıca, uygulama harika Google Foto uygulamasıyla da bütünleşir, böylece taranan fotoğraflarınızı bulutta ücretsiz olarak kaydedebilirsiniz.

Photomyne

Photomyne çok popüler bir uygulama değil ancak aynı anda birden fazla fotoğrafı tarama özelliği sayesinde harika bir fotoğraf tarama uygulaması olarak öne çıkıyor. Eski albümleriniz üzerinden birden fazla fotoğraf tarayabilir veya bir tabloya fotoğraf ekleyebilir ve bunları Photomyne aracılığıyla tarayabilirsiniz. Uygulama farklı fotoğrafları otomatik olarak algılar ve bunları albümlere kaydeder.