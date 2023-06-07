Google Fotoğraflar Hakkında Bilinmesi Gereken Özellikler

İlk olarak 2015 yılında kullanıma sunulan ve kısa sürede tüm dünyad açok popüler hâle gelen Google Fotoğraflar özellikleri ile ön plana çıkıyor. Peki, hizmette kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak işlevler neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık.

Google Photos (Google Fotoğraflar) isimli hizmet sayesinde fotoğraflarınızı ve videolarınızı yedekleyebilir, bu dosyalar üzerinde düzenleme yapabilir, arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilir ve dahasını yapabilirsiniz. Lens özelliğini entegre eden hizmet ayrıca toplu fotoğraf ve video silme dahil olmak üzere pek çok işleve sahip.

Bilinmesi Gereken Google Fotoğraflar Özellikleri

Kolay fotoğraf ve video yükleme

Aynı fotoğrafların otomatik silinmesi

Yedekleme kalitesini belirleme

Fotoğraf arama

Fotoğraf seçimlerini kolayca yapabilme

Toplu fotoğraf ve video silme

Fotoğrafları ve videoları gizleme

Lens özelliğini kullanma

Slayt gösterisi özelliğini kullanma

Kolay Fotoğraf ve Video Yükleme

Mobil ve masaüstü uygulamaları arasında bulunan senkronizasyon özelliği dışında sürükle bırak desteği ile fotoğraf ve video yükleme imkânı sunan Google Fotoğraflar, dosya yükleme işlemini kolaylaştırarak kullanıcıların daha ilk aşamada uygulamayı sevmesini sağlıyor.

Tarayıcınız üzerinden Google Fotoğraflar web sitesini ziyaret ettiketn sonra istediğiniz fotoğraf ve videoyu ister tekil olarak isterseniz de dosya hâlinde sürükleyip bırakarak yüklenmelerini sağlayabiliyorsunuz. Yüklemeler eş zamanlı olarak yapıldığı için yükleme işlemi sırasında zamandan da tasarruf edebiliyorsunuz.

Aynı Fotoğrafların Otomatik Silinmesi

Eğer Google Fotoğraflar'a aynı fotoğrafı birden fazla yüklerseniz bunu anlayarak gereksiz olanları otomatik olarak silen uygulama, böylelikle her fotoğrafı yalnızca bir adet depoluyor. Ufak da olsa karışıklığı engellemek için güzel bir özellik olan kopyaları silme sayesinde tüm fotoğraflarınızdan sadece bir adet yer alıyor.

Tespit edilen kopyaların fazla olanları otomatik olarak silinir ve bu işlem belirli zaman aralıkları ile sürekli yineler. Böylelikle gereksiz görseller boşa yer kaplamaz. Bu da deneyimi önemli ölçüde olumlu yönde etkiler.

Yedekleme Kalitesini Belirleme

Google Fotoğraflar'da fotoğraf ve video yedekleme kalitesini belirleyebilirsiniz. Bunun için Google Fotoğraflar uygulamasına girin. Profil resmine dokunun ve ardından fotoğraf ayarları kısmından "Yedekleme" bölümünü açın. "Yedekleme kalitesi" yazısına dokunun ve bir kalite seçin.

Fotoğraf Arama

Google Fotoğraflar'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi de istediğimiz fotoğrafları anahtar kelime ile arayabiliyor olmak. Tıpkı Google üzerinde arama yapar gibi istediğimiz kelimeyi yazarak arama yapmamıza olanak sunan uygulama, böylelikle istediğimiz fotoğrafları çok daha kolay bulabilmemizi sağlıyor.

Her ne kadar farklı dosya ve klasörler ile fotoğraflarımızı kategorilendirebiliyor olsak bile zaman zaman bulmakta zorluk yaşadığımız fotoğraflar için bu arama yöntemini kullanmak yararlı oluyor. Renklere göre de arama yapılabiliyor. Kişisel veya kurumsal amaçlı olarak depoladığınız fotoğraflarınızı renklere göre de arayarak filtreleyebilirsiniz.

Fotoğraf Seçimlerini Kolayca Yapabilme

Google Fotoğraflar içerisinde yer alan ve görüntülenen fotoğraflarınızı teker teker seçerek toplu işlemler yapabilirsiniz. Mobil üzerinde bu işlem için seçmek istediğiniz fotoğrafların ilkinin üzerine parmağınızı getirip basılı tutmanız ve sonrasında son fotoğrafa kadar parmağınızı sürüklemeniz yeterli.

Aynı işlemi web üzerinde yapabilmek için Windows'un çoklu seçme kısa yolunda olduğu gibi ilk fotoğrafa tıkladıktan sonra "Shift" tuşuna basılı tutup son fotoğrafı seçmek ya da ayrı ayrı fotoğrafları seçebilmek için "Ctrl" tuşuna basılı tutabiliyorsunuz.

Toplu Fotoğraf ve Video Silme

Google Photos'ta fotoğrafları ve videoları tek tek silmenize gerek yok. Bunun yerine toplu silme işlevini kullanabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bunun için uygulama üzerinden tarihlerin yanında konumlanan çember içerisindeki tik işaretine dokunmanız ve ardından "Sil" butonuna basmanız yeterlidir.

Fotoğrafları ve Videoları Gizleme

Popüler hizmette istediğiniz fotoğrafları ve videoları gizleyebilirsiniz. İlk olarak Google Fotoğraflar uygulamasına girin ve ardından "Kitaplık" kategorisini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Yardımcı programlar" bölümünü açın. Açılan sayfa üzerinden "Kilitli Klasör Oluştur" seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Resim Düzenleme

Google Fotoğraflar içerisinde çok gelişmiş olmamasına rağmen standart düzenleme seçeneklerini bulabileceğiniz bir düzenleyici bulunuyor. Eğer bir fotoğraf üzerinde düzenleme yapmak istiyorsanız öncelikle fotoğrafı seçmeniz ve "Düzenle" butonuna basarak düzenleme işlemine başlayabilirsiniz.

Fotoğrafı kırpabilir, parlaklık ve kontrast gibi ayarları belirleyebilir, filtre seçebilir, metin ekleyebilir, çizim yapabilir ve dahasını gerçekleştirebilirsiniz. Söz konusu değişiklikleri yaparak düzenleme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Lens Özelliğini Kullanma

Yazılım devi Google tarafından sunulan hizmette Lens özelliği ile çeviri yapabilir, metin araması yapabilir, görseli aratabilir ve dahasını yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir fotoğrafı seçin ve hemen ardından "Lens" butonuna basın. Bunu yaptığınızda fotoğrafın altında çeşitli seçenekler çıkacak.

Slayt Gösterisi Özelliğini Kullanma

Hizmette yer alan fotoğraflarınıza slayt gösterisi şeklinde göz atabilirsiniz. Bunun için Google Fotoğraflar uygulamasını açın ve bir albümden fotoğraf görüntüleyin. Üç nokta simgesine basın ve ardından "Slayt gösterisi" seçeneğini seçin.

Bu yazıda bilinmesi gereken Google Fotoğraflar özellikleri sıraladık. Peki, sizce en kullanışlı özellik hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.