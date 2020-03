Let Me Out, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Özenle hazırlanmış olan oyunda zorlu bulmacaları çözerek ilerlemelisiniz. Arabalara yön göstermeniz gereken oyunda çıkış yolunu bulmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Let Me Out oyununda işiniz bir hayli zor. Düşünerek hamleler yapmanız gereken oyunda bölümleri geçerek farklı arabaları da kontrol edebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan Let Me Out oyununu sakın kaçırmayın.

Let Me Out oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.