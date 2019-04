LINE: Disney Toy Company, sevilen Disney karakterlerini bir araya getiren mobil bulmaca oyunu. Animasyonlarla güçlendirilmiş yüksek kalitede capcanlı grafiklere sahip olan oyun, daha çok küçük yaştakilere hitap ediyor. Çocuğunuz için indirip ücretsiz olması ve reklam içermemesiyle gönül rahatlığıyla oynatabileceğiniz eşleştirmeye dayalı bir bulmaca oyunu.

LINE’ı popüler sosyal ağ uygulaması olarak biliyoruz ancak LINE’ın geliştiricilerinin hazırladığı oyunlar da bulunuyor. Disney Toy Company, bunlardan biri. Android telefonda oyun oynamayı seven çocuğunuz ya da küçük kardeşiniz için indirebileceğiniz oyunlardan biri. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Winnie the Pooh, Stitch ve daha birçok Disney karakterinin bulunduğu oyunda oyuncak makinesi olarak 1 dakika süre içerisinde toplayabildiğiniz kadar oyuncak bloğu toplamaya çalışıyorsunuz. Bulmaca panosundaki tüm oyuncak bloklar, kaydırdığınız yönde (sola, sağa, yukarı ve aşağı) hareket ediyor. Oynadıkça yeni karakterler oyuna dahil oluyor. Karakter demişken her karakterin kendine has animasyonu var; oyun sonunda komik hareketler sergiliyorlar. Kendi oyuncak evinizi de inşa edebiliyorsunuz.