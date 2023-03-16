Disney Plus Televizyona Nasıl Yüklenir? En Basit Yöntem!

Popüler dijital yayın platformunun kütüphanesinde yer alan içerikleri TV üzerinden izlemek kişilerin bir kısmı Disney Plus televizyona nasıl yüklenir sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda söz konusu uygulamanın TV'ye yüklenmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede hizmet veren Disney Plus'ta yer alan içerikler tablet, akıllı telefon ve bilgisayarın yanı sıra televizyon üzerinden de izlenebiliyor. Peki, Disney Plus televizyona nasıl bağlanır? Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak dijital yayın hizmetini TV'de kullanabilirsiniz.

Disney Plus Televizyona Nasıl Yüklenir?

Televizyonun uygulama mağazasına girin.

Arama kısmına Disney Plus yazın.

Disney Plus'ın sayfasını görüntüleyin.

Uygulamayı indirip yükleyin.

Disney Plus'ı TV'de izlemek için uygulamanız gereken birkaç adım bulunuyor. Herhangi bir cihaza gerek duymadan dijital yayın platformunu TV'ye yüklemek için akıllı televizyona sahip olmanız gerekiyor.

Akıllı televizyonunuzun uygulama mağazasını ziyaret edin. Arama kutucuğuna Disney Plus yazıp aratın. Arama sonuçlarından söz konusu dijital yayın hizmetini seçin. Açılan sayfa üzerinden uygulamayı indirip yükleyin. Peki, akıllı olmayan TV'de Disney Plus nasıl izlenir?

Akıllı Olmayan TV'ye Disney Plus Yükleme Adımları

Android TV Box satın alın.

Cihazı televizyona bağlayın.

Kurulum sürecini tamamlayın.

Uygulama mağazasını görüntüleyin.

Disney Plus uygulamasını bulun.

Uygulamayı indirip yükleyin.

Akıllı olmayan bir televizyonda Disney+ uygulamasını kullanmak için Android TV Box satın alabilirsiniz. Android TV Box cihazları, televizyonları akıllı TV'ye dönüştürerek internette gezinebilmesine ve uygulamaların kullanabilmesine imkân tanıyor.

Söz konusu cihazı televizyona bağlayın. Bunu yaptığınızda bir kurulum adımlarını uygulamanız gerekecektir. Kurulum sürecini tamamladıktan sonra Google Play Store isimli mağazaya girin. Mağaza üzerinden Disney Plus uygulamasını bulun ve hemen ardından uygulamayı indirip yükleyin.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamaların listelendiği ekranda Disney+ görünecektir. Uygulama simgesinin üzerine basarak açabilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Disney Plus'ın Xbox ve PlayStation desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Eğer evinizde Xbox veya PlayStation konsolu varsa Disney+ isimli dijital yayın hizmetini kullanabilir ve böylelikle Android TV Box ürününe ihtiyaç duymazsınız.