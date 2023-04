Ünlülerin Hayatlarından Kesitler Taşıyan Disney Plus Belgeselleri

Walt Disney Company’nin dizi ve film severlerin hizmetine sunduğu Disney+, orijinal içerikler izleyebileceğiniz bir seç-izle platformu olarak tanıtılıyor. 10 farklı cihazdan 7 farklı profille giriş yapabilmenize imkan tanıyan platforman, 4K UHD destekli cihazlarda ekstra ücret gerekmeksizin yüksek kalitede seyir imkanı sunuyor.

Aynı anda 4 farklı ekran ile istediğiniz dizi, film ve belgeseli izleyebileceğiniz Disney+, ebeveynler için kapsamlı bir kontrol sistemine sahip. Çocuk profillerini ebeveyn kontrollü olarak ayarlama şansınız bulunuyor. Binlerce saatlik video içeriklerine ulaşabileceğiniz Disney Plus'ta en az dizi ve filmler kadar belgeseller de ilgi çekiyor. Özellikle ünlülerin hayatından kesitler içeren belgeseller, en sevilen içerikler arasında yer alıyor.

Ünlülerin Hayatlarını Anlatan En Keyifli 10 Belgesel

1. Deha

Tarihe adını altın harflerle yazdırmış yenilikçi dahileri konu alan Deha isimli dizide her sezon bir dahinin hayatına dair bilinmeyenler gün yüzüne çıkarılıyor. Her ne kadar dizi formatında olsa da belgesel niteliğine sahip bir içerik olarak beğeni topluyor. Parlak zekalı bilim ve sanat insanlarının hayatına ışık tutan Deha’nın ilk sezonunda Albert Einstein’ın hayatına konuk oluyor, ikinci sezonda ise rotamızı İspanya’ya çeviriyoruz. Eşsiz tablolarıyla ünlü Pablo Picasso’nun hayatını konu alan ikinci sezonun ardından üçüncü sezonda Aretha Franklin’in yaşantısına dahil oluyoruz.

2. Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

Miley Cyrus’un Disney+'ta müzik etkinliğinde sergilediği sahne performansını ve kişisel hayatına dair özel olarak verdiği röportajı, belgesel olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçının sekizinci stüdyo albümü olan Endless Summer Vacation’da bulunan şarkıları ve klasik hiti olarak bilinen The Climb isimli şarkıyı seslendirdiği sahne performansı belgeselin ana temasını oluşturuyor. Bir dönem Frank Sinatra’nın Los Angeles’ta yaşamını sürdürdüğü ve Miley Cyrus’un Flowers şarkısı için klip çektiği evde yapılan röportajla Miley Cyrus bugünkü hayatını sevenleriyle paylaşıyor.

3. The Beatles: Get Back

Yüzükler Efendisi üçlemesinin yapımcısı Peter Jackson’ın yönettiği The Beatles: Get Back belgeseli üç bölümlük bir dizi şeklinde izleyicisiyle buluşuyor. Gelmiş geçmiş en iyi müzik gruplarından biri olarak tanınan The Beatles’ın 1969 yılında çekilen canlı görüntü ve ses kayıtlarının restore edilmesi ile hazırlanan belgesel, o dönemde yeni yazılacak olan şarkıların yazım ve prova aşamalarını içeriyor. Ayrıca grubun dağılmadan önce son olarak gerçekleştirdiği canlı performansı olan Londra, Savile Row’daki çatı konseri de ilk defa bir bütün olarak bu belgeselde yayınlanıyor.

4. Ed Sheeran: The sum of it all

Bu belgesel esas adı Edward Cristopher olan, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın hayatını konu alıyor. Sanatçının Suffolk’ta yaşamasının nedenlerini, ünlü olması ile birlikte hayatında gerçekleşen değişiklikleri ve yaşamına dair bilinmeyen yönleri bu belgeselde sevenleriyle paylaşıyor. 2005 yılında başlayan başarılarla dolu müzik kariyerini seyredebileceğiniz bu belgesel Disney+’ta sizleri bekliyor.

5. Taylor Swift Folklore: Long Pond Stüdyo Kayıtları

Taylor Swift’in Folklore albümündeki şarkıları seslendirdiği Long Pond Studio’da kayda alınmış bir konseri izleyebileceğiniz belgesel seyircileriyle samimi bir bağ kuruyor. Canlı performansların derlendiği belgeselde Taylor Swift’e Aaron Dessner ve Jack Antonoff eşlik ediyor. Justin Vernon ise konuk olarak belgesele katılım sağlıyor. Ayrıca belgeselde performansların arasında şarkıların arka planında gelişen süreçler ve yaşanan zorluklar izleyici ile paylaşılıyor.

6. Howard

Disney’in birçok filmine ait müzikleri yapan Howard Ashman’ın hayatı Howard isimli belgeselde anlatılıyor. Alaaddin, The Little Mermaid gibi tanınmış Disney filmlerinin müziklerinde Howard Ashman imzası bulunuyor.

7. Gordon Ramsay ile Rota Dışı

İngiliz asıllı usta bir şef ve işletmeci olan Gordon Ramsay bu belgeselde farklı kültürleri ve lezzetleri keşfe çıkıyor. Peru’den Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanında farklı mutfakları deneyimlerken aynı zamanda doğa aktiviteleri ve ilgi çekici deneyimleriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Bir belgesel dizisi şeklinde yayınlanan Gordon Ramsay ile Rota Dışı, eğlenceli bir şekilde yeni kültürler tanımanıza olanak sağlıyor.

8. İyilik Mutfağı

Ünlü İspanyol şef Jose Andres’in kurduğu World Central Kitchen’ın 12 yıllık serüvenini anlatıyor. Kâr amacı gütmeden hizmet veren mutfağı, afet yardımlarında başrol oyuncularından birisi haline geliyor. Dünya çapında örnek oluşturacak gönüllü hizmet anlayışıyla, günden güne büyüyüp gelişen World Central Kitchen’ı tanımak isteyenlerin severek izleyebileceği bir belgesel.

9. Stan Lee

Çizgi roman dünyasının efsanevi isimlerinden olan Stan Lee’nin hayatını konu alacak bir belgesel duyurusu Marvel Studios tarafından yapıldı. 2023 yılında yayınlanması planlanan belgesel Stan Lee’ nin hayatını ve çizgi roman karakterlerinin oluşum hikayelerini içeriyor. Bu belgeselin sanatçının 100. yaş gününde yayınlanması planlanıyor.

10. Avril Lavigne

Henüz yayında olmayan bir belgesel haberi Avril Lavigne’den geliyor. 2000’li yıllara pop-punk tarzıyla damgasını vuran Avril Lavigne Disney+’ta yayınlanması planlanan ve kariyerinin derinliklerine inen bir belgesele hazırlanıyor.