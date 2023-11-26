Lethal Company Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Lethal Company sistem gereksinimleri, 2023 yılının ekim ayında erken erişime açılan ve kısa sürede çok popüler hâle gelen korku oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi açısından önemlidir çünkü bilgisayarda bulunan donanım bileşenlerinin oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir.

PC, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma gibi deneyimi olumsuz yönde etkileyen problemler yaşanır. Bu nedenle oyun satın alınmadan önce ihtiyaç duyduğu donanım bileşenleri incelenmelidir.

Eğer söz konusu oyunu satın almak istiyorsanız rehberimize göz atabilir ve Lethal Company'i PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz. Rehberimizde ayrıca oyunun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyduğu ve ne kadar fiyat etiketiyle satıldığı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtlayacağız.

Lethal Company Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-7400 3.00GHz

: Intel Core i5-7400 3.00GHz Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050

: NVIDIA GeForce GTX 1050 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harika bir yapım olan Lethal Company en az Intel Core i5-7400 3.00GHz işlemcisine ihtiyaç duyuyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1050 gerekiyor. Popüler oyun için DirectX sürüm 11 de isteniyor.

Lethal Company Kaç GB?

Korku oyunları seven oyunculara hitap eden Lethal Company en az 1 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarınızın depolama tarafında ihtiyaç duyulan miktarda boş alan bulunmuyorsa oyun yükleme süreci tamamlanamaz ve bu işlem başarısızlık ile sonuçlanır.

Program kaldırma aracı ile artık oynamadığınız oyunları ve programları silerek boş alan miktarını kolayca artırabilirsiniz. Bu araçlar bilgisayarda kapsamlı temizlik işlemini pratik hâle getirir.

Lethal Company Fiyatı Ne Kadar?

Zeekerss tarafından geliştirilen ve yayımlanan Lethal Company, dijital oyun mağazası Steam'de 5,79 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Kısa sürede dünya genelinde çok popüler hâle gelen oyunun yalnızca PC sürümü mevcut.

Bu rehberde atmosferi ve oynanış sistemiyle dikkat çeken Lethal Company kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Erken erişim aşamasında olan oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.