Manibux uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden çocuklarınıza harçlık gönderebilir ve kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Ebeveynler için geliştirilen Manibux uygulaması, çocuklarınızın harçlıklarını nereye harcadığını takip etmenizi kolaylaştırıyor. Oldukça kolay ve güvenli bir şekilde harçlık gönderebilmenize olanak sağlayan Manibux uygulamasında, gönderdiğiniz harçlıkların kontrolünü de sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda, çocuklarınızın para konusunda sorumluluk almalarında da aracı olan uygulama gerçekten iyi düşünülmüş bir girişim diyebilirim.

Çocuklarınıza bir de ön ödemeli kart sağlayan Manibux, uygulama içerisinde yer alan çocuk profilleri bölümünden de hesap hareketlerini incelemenize olanak sağlıyor. Otomatik para gönderme talimatı verebilme özelliği de bulunan uygulama anne ve babaların içini rahatlatacak büyük bir çözüm yolu oluyor.

Uygulama özellikleri: