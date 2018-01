Material Notes uygulaması Android cihazlarınızda önemli notlarınızı kolayca kaydedebilmenizi sağlıyor.

Adından da anlaşılacağı üzere materyal tasarıma sahip bir not alma uygulaması olan Material Notes, notlarınızı daha kolay organize edebileceğiniz özelleştirme seçenekleri sunuyor. Not, liste ve sesli hatırlatmalar şeklinde dilediğiniz gibi not alabileceğiniz uygulamada, notlarınız arasında kolayca arama yapabilmeniz de mümkün. Başkalarının görmesini istemediğiniz notlarınızı korumak için 4 haneli bir PIN kodu da belirleyebileceğiniz uygulamada, notlarınıza yıldız ekleyerek daha kolay erişim de sağlayabiliyorsunuz.

Notlarınızı gruplara ayırmak için renkleri de kullanabileceğiniz Material Notes uygulamasında, ana ekrana yerleştireceğiniz widget sayesinde uygulamaya girmeden de notlarınıza erişebilirsiniz. Notlarınızda çeşitli yazı tiplerini de kullanabileceğiniz Material Notes uygulamasında içe ve dışa aktarma özelliklerini kullanarak notlarınızı farklı cihazlara kaydedebilmeniz de mümkün.

Uygulama özellikleri