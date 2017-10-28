Messaging uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz eğlenceli bir SMS uygulaması.

İnternetin şimdiki kadar aktif olmadığı dönemlerde oldukça popüler olan SMS, anlık mesajlaşma uygulamaları nın karşısında hala ayakta kalmayı başarıyor. Her ne kadar zor durumda kaldığımız zamanlarda SMS göndermeye başvuruyor olsak da, bu durumu keyifli hale getiren uygulamalara göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Messaging uygulaması, klasik SMS uygulamalarına göre çok daha gelişmiş özellikler sunan oldukça başarılı bir SMS uygulaması.

Eğlenceli emojilerle mesajlarınızı renklendirebileceğiniz Messaging uygulaması, Android 4.4 ve üzeri sürümlerde kullanılabiliyor. SMS’in yanında MMS de gönderebileceğiniz uygulamada, mesajlarınızı meraklı gözlerden korumak için koruma kilidi özelliği de bulunuyor. Ayarlar bölümünden eski mesajları silme fonksiyonunu da aktifleştirebileceğiniz Messaging uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri