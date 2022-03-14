Gmail, popüler e-posta uygulamasının Android için hazırlanan mobil uygulamasıdır.

Onur Şendere - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gmail, Google’ın popüler e-posta servisine ait Android uygulamasıdır. Bu uygulama ile eğer bir Gmail kullanıcısıysanız rahatlıkla e-postalarınızı kontrol edebilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Google'ın başarılı uygulamalarından bir tanesi olan Gmail Android telefonlar üzerinde pek popüler bir konumda yer alıyor. Sade tasarımı ile beğenileri toplamaya devam eden uygulama, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Uzun süredir beklenen Gmail uygulaması ile akıllı telefon ve tablet üzerinden gelen e-postalarınıza ait bildirimler alabilir, e-postalarınızı okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. E-postalarınızı arşivlemenize de olanak sağlayan uygulama ile Gmail üzerinden ihtiyacınız olan hemen her işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama hem Android ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

4.2.1 güncellemesi sonrasında:

Çoklu hesap erişimi ve yönetimi desteği geldi.

E-postalardaki ekleri görüntüleme ve kaydetme özelliği eklendi.

Bildirimlere yönelik ayarlama konusunda yenilikler geldi.

4.3 güncellemesi sonrasında: