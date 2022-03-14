Gmail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 65,848
- DOSYA BOYUTU 3.57 MB
- Üretici Google
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Gmail, popüler e-posta uygulamasının Android için hazırlanan mobil uygulamasıdır.
Gmail, Google’ın popüler e-posta servisine ait Android uygulamasıdır. Bu uygulama ile eğer bir Gmail kullanıcısıysanız rahatlıkla e-postalarınızı kontrol edebilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Google'ın başarılı uygulamalarından bir tanesi olan Gmail Android telefonlar üzerinde pek popüler bir konumda yer alıyor. Sade tasarımı ile beğenileri toplamaya devam eden uygulama, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.
Uzun süredir beklenen Gmail uygulaması ile akıllı telefon ve tablet üzerinden gelen e-postalarınıza ait bildirimler alabilir, e-postalarınızı okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. E-postalarınızı arşivlemenize de olanak sağlayan uygulama ile Gmail üzerinden ihtiyacınız olan hemen her işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Uygulama hem Android ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
4.2.1 güncellemesi sonrasında:
- Çoklu hesap erişimi ve yönetimi desteği geldi.
- E-postalardaki ekleri görüntüleme ve kaydetme özelliği eklendi.
- Bildirimlere yönelik ayarlama konusunda yenilikler geldi.
4.3 güncellemesi sonrasında:
- Bildirim alanından gelen postayı direk silme, arşive atma ya da cevaplama özelliği geldi.
- Daha hızlandırıldı ve performans iyileştirmeleri sağlandı.
Gmail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,017
- DOSYA BOYUTU 8.80 MB
- Üretici Google
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Gmail, popüler e-posta uygulamasının iPhone ve iPad için hazırlanan mobil uygulamasıdır.
Gmail, Google’ın popüler e-posta servisine ait iPhone ve iPad uygulamasıdır. Bu uygulama ile eğer bir Gmail kullanıcısıysanız rahatlıkla e-postalarınızı kontrol edebilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Uzun süredir beklenen Gmail uygulaması ile akıllı telefon ve tablet üzerinden gelen e-postalarınıza ait bildirimler alabilir, e-postalarınızı okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. E-postalarınızı arşivlemenize de olanak sağlayan uygulama ile Gmail üzerinden ihtiyacınız olan hemen her işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Uygulama hem iPhone ve iPad ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
2.4 güncellemesi sonrasında:
- Gelişmiş e-posta ekleri deneyimi
- Google uygulamaları ile daha iyi entegrasyon
2.1 güncellemesi sonrasında:
- Mailler arası geçiş yapılabiliyor.
- Mail'i düzenlemek kolaylaştırıldı.
- Performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri yapıldı.
2.0.1 güncellemesi sonrasında:
- Çoklu hesap erişimi ve yönetimi desteği geldi.
- Uygulamaya yeni ve daha sade bir tasarım giydirildi.
- Aramayı tahmin etme ve öngörü sistemi eklendi.
2.2.7 güncellemesinin ardından Gmail ile diğer Google uygulamaları arasındaki etkileşim arttırıldı. Cihazda YouTube, Google Harita ve Google Chrome uygulamalarının yüklü olması durumunda Gmail üzerinden gerçekleşen e-posta alışverişlerinde diğer Google uygulamaları kullanılabiliyor. Yönlendirme işlemi sorunsuzca gerçekleşebiliyor. Dileyen kullanıcılar ayarlar üzerinden bunu devre dışı bırakabilirler de.
Gmail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,812
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici Google
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Gmail, Windows Phone için en iyi Gmail uygulamasıdır.
Gmail, Windows Phone için resmi olmayan Gmail uygulamasıdır. Kullanımı kolay arayüze sahip bu uygulama, Gmail’in tüm özelliklerini kullanmanıza imkan tanır. Yeni bir e-posta oluşturabilir, e-postalarınız ve kişileriniz üzerinde düzenleme yapabilir, binlerce e-postanız içerisinden aradığınız e-postayı kolayca bulabilir, e-postalarınızı, taslaklarınızı ve kişisel etiketlerinizi yönetebilirsiniz.
Windows Phone Mağazası’ndaki en iyi Gmail uygulaması diyebileceğimiz kullanışlı bu uygulama ile yapabilecekleriniz:
• Kolay gezinme için geri, ileri, yenileme düğmeleri
• Gelen e-postaları okuma
• Yeni e-posta oluşturma
• E-postaları silme, arşive alma, işaretleme
• Kişileri yönetme
• Arama
• Yeni Gmail hesabı oluşturma
Gmail
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 136,477
- Üretici Google
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Dünyanın en büyük web tabanlı e-posta sistemlerinden birisini hala denemediyseniz artık sıra sizde.
Geçtiğimiz yıllar içinde kimi e-posta servisleri ya kendilerini geliştirmek zorunda ya da tamamen kepenk kapatmak zorunda kaldılar. Bilgisayarlara yüklenen e-posta yazılımları aracılığıyla sağlanan e-postalar uzun zamandır web uygulamaları şeklinde de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.
Her ne kadar belli başlı birkaç adet büyük e-posta servisi piyasada başarılı bir şekilde faaliyet gösterse de kullanıcılar ilk kez girdikleri servisleri değiştirmekten hoşlanmadıkları için diğer alternatifleri kaçırabiliyorlar.
Gmail şu anda dünyanın en büyük web tabanlı e-posta servislerinden birisi olmasına rağmen kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle büyük bir kesimin de hiç denemediği ya da denemeye çekindiği bir servis.
Gmail’in sunduğu belli başlı avantajlar şu şekilde:
- 7.5 GB posta depolama alanı
- Bol ve güzel tema seçenekleri
- Hızlı ve kolay arayüz
- Etiketleme seçenekleri
- Eklenti desteği
- Geniş seçenekler menüsü
- Anlık mesajlaşma servisi
- Mobil yazılım desteği
Bütün bu avantajlar Gmail’i kullanımı en rahat e-posta seçeneklerinden birisi haline getiriyor. Ayrıca web uygulamaları üzerinden posta gönderip almayı sevmeyen kullanıcılar dilerlerse POP/IMAP destekli e-posta yazılımlarını kullanarak da e-posta alıp gönderebilirler. Ayrıca mobil Gmail uygulamalarını da edinerek e-posta hesaplarınızı çok daha kolay kontrol edebilirsiniz.