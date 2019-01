Mi Racing (APK), Xiaomi’nin Android telefonlarda oynanabilen ücretsiz araba yarışı oyunu. Mobilde en çok indirilen yarış oyunu Asphalt serisi ve Need For Speed (NFS) kadar kaliteli bir yapım karşımızda. İlk olarak Çin’de indirilmeye açıldı lakin Mi Racing APK indirme bağlantısıyla Android telefonunuza sorunsuzca indirip oynayabilirsiniz.

Mobil araba yarışı oyunları listesinde ilk sırada olan Asphalt serisi kadar etkileyici bir yarış oyunu Xiaomi’den geliyor. Xiaomi’nin mobil platforma çıkardığı ilk araba yarış oyunu Mi Racing, dünya genelinde yarış tutkunları bir araya getiriyor. Online multiplayer araba yarışları arasında kendisine yer bulan MI RACING AAA sınıfı modelleme harikası, geliştirilebilir, özelleştirilebilir arabalar ve en az arabalar kadar etkileyici pistler karşımıza çıkıyor. Sadece gerçek oyuncuların bulunduğu oyunda farklı birçok online mod yer alıyor. Oyuncuları birbirine sokan savaş (mücadele), sıralama - eleme yarışları, özel etkinlikler oynanabilir modlardan sadece birkaçı. Kontrol sistemine alışmanızı, kendinizi geliştirmenizi sağlayan eğitim modu da bulunuyor.

Sadece görsellik yönünden değil içerik olarak da Asphalt’ı aratmayan Mi Racing, dört farklı kontrol sistemi sunuyor. Cihazı eğerek, direksiyon, ok ve gaz/fren, sadece ok tuşlarıyla arabanızı yönlendirebiliyorsunuz. Grafik kalitesi, ses, kamera açısı ayarlarını da yarış başlamadan yapabiliyorsunuz. Unutmadan, Need For Speed mobil oyunundaki gibi harita üzerinden ilerliyorsunuz.