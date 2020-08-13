MicroWars oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Tüm küçük topları mutlu etmeye hazır mısın? Mutlu yüzler ile kızgın yüzlerin savaştığı bu oyunda sen mutlu yüzleri temsil ediyorsun. Bu nedenle herkesi mutlu etmek senin ellerinde.

Mavi topun üzerinde yazan sayı senin canını gösteriyor. Sendeki bu mutluluk canlarını diğer toplara göndererek onların da mutlu olmasını sağlıyorsun. Bu mutluluk zinciri kızgın topa ulaşana kadar devam ediyor. Oyunda hiç kızgın yüz kalmadığında kazanmış oluyorsun. Her doğru hamle sana artı puan kazandırıyor.

Şık tasarımı ve renkli grafikleri sayesinde oyun daha eğlenceli bir hal alıyor. Üstelik kolay oynanış şekli sayesinde tüm oyunseverlerin de beğenisini kazanıyor. Ama unutma ki kazanmak kadar kaybetmek de var bu oyunda. Bu nedenle çok dikkatli oynamalısın. Sen de bu maceranın bir parçası olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynayabilirsin.