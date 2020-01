Might & Magic: Chess Royale, 100 oyuncuyu eş zamanlı mücadeleye sokan ilk auto battle oyunu. Ubisoft’un mobil platforma ücretsiz çıkardığı yeni strateji oyununda Might & Magic fantastik dünyasından klasik birim ve kahramanlarla derin strateji gerektiren savaşlara giriyorsunuz. Mücadeleler on dakika sürüyor!

Ubisoft’un yeni oyunu Might and Magic: Chess Royale’de 100 oyuncu arenada bir araya gelip hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyuncu sayısından maçların uzun süreceğini düşünebilirsiniz ancak değil; Ubisoft, on dakika süre limiti koymuş. Düşmanlarınızı bu süre içerisinde bitirmeniz gerekiyor. On dakika soununda hayatta kalmayı başaran oyuncu zafer coşkusunu yaşıyor. Oyundaki kahramanlar ve üniteler yabancı değil. Her biri güçlü benzersiz yeteneklere ve farklı gruplara sahip Might&Magic evreninden toplayabileceğiniz onlarca hatta yüzlerce kahraman ve birim mevcut. Birleştirip yeni güçler elde edebiliyorsunuz.

Might & Magic: Chess Royale Android Özellikleri