Monster Push, sevimli hayvanların yerine geçip canavarları öldürdüğünüz hızlı tempolu bir mobil oyun. Son derece kaliteli görseller sunan aksiyon bulmaca oyununda aralarında tilki, kaplan, pandanın da olduğu çok sayıda sevimli mi sevimli hayvanlara huzur vermeyen çirkin yaratıklara günlerini gösteriyorsunuz. Hiç silah kullanmadan haritadaki tüm canavarları temizlemeniz gerekiyor. Hızlı düşünmeye iten süper eğlenceli bir mobil oyun.

Low poly, minimal stilde grafikler sunan hızlı mobil oyunları seven her yaştan kişiye hitap eden bir yapım Monster Push. Kendi eşsiz yetenek sistemleri olan ufak, sevimli hayvanların yerini aldığınız oyunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Amaç; haritadaki tüm canavarları yok etmek. Sürekli hareket halinde olan canavarları öldürmek için kutuları kullanıyorsunuz. Kutuları patilerinizle iterek öldürmüş oluyorsunuz. Kutular dışında kullanabileceğiniz güçlendiriciler ve özel yetenekleriniz (büyü, üstünden geçme, kaldırma vs) mevcut. Canavarları temizlemek kadar sihirli küpleri toplamak da önemli. Genellikle canavarların yakınında duran bu kutular size ekstra puan kazandırıyor.