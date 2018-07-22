Mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Mopar Drag N Brag, yarış oyunları arasında oldukça popülerdir.



Minicades Mobile tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mopar Drag N Brag, oyunculara birbirinden farklı pistlere çeşitli yarışlar yapabilme imkanı veriyor. Bünyesinde çok sayıda farklı araç modeline sahip olan oyun, Android ve İOS platformunda oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunuldu. Oyun içerisinde araçlarımıza modifiye yapabilecek ve kişiselleştirebileceğiz.



Oyuncular beğendikleri araçların istediklerini yerini değiştirebilir ve kendi zevkine göre tasarlayabilirler. Benzersiz araç modelleri ile karşımıza çıkan mobil yarış oyunu, sürükleyici yapısı ile mobl platformda oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Google Play incelemelerinden 4.2 gibi bir inceleme puanı alan yapım, 3D grafiklere ve gerçekçi fizik kurallarına sahip olan oyun, oldukça eğlenceli bir yapıya sahiptir.



Oyun içerisindeki amacımız en iyi sürücü olabilmektir. Ancak bu o kadar da kolay bir yapı ile karşımıza çıkmayacak. Oyuncular farklı sürücüler ile karşı karşıya gelecek ve gerçekçi bir rekabet ortamında yer alacaklar. Bu ortamda araçların performansı hayati önem taşıyacak. Liderlik için yarışacağımız oyunda, gerçek bir atmosfer yer alacak.

