Mow Zombies

Zombi avcısı olarak oynayacağın bu oyunda dünya yıkıldı, son umut sizsiniz, zombiler evleri tamamen işgal etti, size insanlığın son gücünü sağlanacak. Silahlar, ekipmanlar ve medkit'ler sana verilecek, tüm bunları zombileri temizlemek için kullanmalısınız. Dünyayı bu istiladan kurtarabilir misiniz?

Enfeksiyon başladığından beri 11 ay geçti. Herkes şehirlerden kaçtı, sokaklarda kitlesel panik yaşandı. Zombiler kasabaları, binaları, bloğu ele geçirdi. Bir kahramanı beklediler ve o kahraman artık karşılarına çıktı. Zombilerin tamamını senin takitikler yok edecek.

Bloğu geri almak ve kötü sakinleri uzaklaştırmak için avcılık partileri düzenlendi. Bugünden itibaren şehrin Zombi Bölgesi olduğu ilan edildi. Enfekte olanları ez ve şehrini tüm bu istiladan kurtar. Her görevde, salgın işgalini durdurmak için zombileri vurmak zorunda kalacak ve hayatta kalma içgüdülerinizi ve ekipmanınızı yaralanmamış hale gelmek için kullanmak zorunda kalacaksınız.