Mufi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan faturalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz.

Kuveyt Türk’ün sunduğu Mufi uygulaması, fatura ödemeye odaklı bir finans uygulaması olarak öne çıkıyor. Doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet faturalarınızı öde yebileceğiniz Mufi uygulamasında, ödemelerinizi tüm bankaların kredi kartlarını kullanarak güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura bilgilerinizi kaydetme, geçmiş fatura ödemelerini görüntüleme, ödeme planı gibi faydalı özellikler sunan Mufi uygulamasında kredi kartınızı kaydederek sonraki ödemelerinizi daha pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aktivasyon işlemlerini gerçekleştirdikten sonra tek PIN ile giriş yapabileceğiniz Mufi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, faturalarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde ödeyebilirsiniz.

Not: Ödemeler için alınan komisyon bedellerini incelemenizi tavsiye ediyoruz.