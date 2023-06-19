Modemde Kırmızı Işık Yanıyor, Çözümü Nedir?

Bazı internet kullanıcıları modemde kırmızı ışık yanıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde çevrim içi tabanlı hizmetlerin kullanılamamasına ve internette gezinilememesine neden olan kırmızı ışık probleminin düzeltilebilmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık.

İnternet bağlantısının sağlanabilmesi için modemde yer alan ışıkların yeşil renge sahip olması gerekir. Eğer internet kısmındaki ışık kırmızı yanıyorsa bağlantıda problem yaşanır. Peki, modemde kırmızı ışık yanmasının nedeni nedir?

Modemde Neden Kırmızı Işık Yanar?

Fatura ödenmemiş olabilir.

Kablo bağlantısında problem olabilir.

Bulunduğunuz bölgede arıza yaşanıyor olabilir.

Modem bozulmuş olabilir.

Modemde kırmızı ışık yanmasının birden fazla nedeni vardır. Örneğin ödenmemiş faturanız varsa söz konusu sorunla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra modeme takılı olan kabloların bağlantısında problem olabilir, yaşadığınız yerde genel bir arıza yaşanıyor olabilir veya modeminizde arıza olabilir.

Modemde Kırmızı Işık Yanıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Faturanın ödenip ödenmediğini kontrol edin.

Modemi kapatıp açın.

Modemin kablolarını çıkarıp tekrar takın.

Modemi sıfırlayın.

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Faturanın Ödenip Ödenmediğini Kontrol Edin

Kırmızı ışık problemiyle karşılaştıysanız öncelikle faturanın ödenip ödenmediğini kontrol etmeniz gerekiyor çünkü fatura ödeme işlemi bazen unutulabiliyor. Bu da modemde kırmızı renkli ışığın yanmasına ve internetin kullanılamamasına yol açıyor.

Modemi Kapatıp Açın

Eğer faturanızı ödediğiniz hâlde sorun devam ediyorsa modemi kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Bu kapsamda ilk olarak modemin güç butonuna basın. 10 saniye civarında bekledikten sonra modemin güç butonuna yeniden basın.

Modemin Kablolarını Çıkarıp Tekrar Takın

Modemi kapatıp açmak sorunu çözmediyse kablo bağlantısında problem olabilir. Bu nedenden dolayı modemin güç butonuna basın. Bir sonraki adımda modeme takılı olan kabloları çıkarın ve dikkatli bir şekilde yeniden takın. Daha sonra modemin güç butonuna tekrar basarak açın.

Modemi Sıfırlayın

Uygulayabileceğiniz yöntemler arasında modemi sıfırlamak da yer alıyor. Bu işlem için öncelikle kürdanı veya iğneyi modemdeki sıfırlama deliğine sokun ve bir süre bekleyin. Modemdeki ışıkların tamamı yanıp söndükten sonra kürdanı ya da iğneyi çıkarın. Böylelikle modem sıfırlanmış olacaktır.

Sıfırlama işleminden sonra modem arayüzüne giriş yapmanız gerekir. Modem arayüzüne giriş bilgilerinin markadan markaya farklılık gösterdiğini belirtelim. Arayüze giriş yaptıktan sonra kurulum aşamasına geçin.

Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladıysanız ve sorun hâlâ devam ediyorsa müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.