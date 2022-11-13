En İyi ve Kullanışlı Muhasebe Programları

Muhasebe programları neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede bilgisayar üzerinden kullanabileceğiniz birbirinden başarılı hizmetler yer alıyor. Listemizdeki hizmetleri inceleyebilir ve beğendiğiniz bir programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Şirketlerin ve küçük işletmelerin kullanarak muhasebe işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde halletmesini sağlayan birçok muhasebe hizmeti arasından en iyilerini belirledik. Şirketinizde veya sahip olduğunuz işletme de kullanarak hem zaman kaybını önleyeceğiniz hem de hata oranını azaltacağınız kullanışlı muhasebe hizmetlerine yer vereceğiz.

Bildiğiniz üzere muhasebe dendiğinde aklımıza ilk gelen şey kalın defterler, karışık ve çözülmesi zor rakamlar, tablolar ve sonuç itibariyle bilanço bilgileriniz geliyor. Fakat her alanda olduğu gibi bilgisayar programları, muhasebe konusuna da el atmış durumda.

Bir çok şirket ve işletme kağıt ve kalemle uğraşarak iş gücünü boşa harcamak yerine bilgisayar programları kullanarak hem çalışanından daha fazla verim sağlıyor hemde hata oranlarını azaltıyor. Muhasebe alanında neredeyse yapabileceğiniz tüm işlemleri yapabilme fonksiyonlarına sahip bir çok program bulunmaktadır.

Hâl böyle olunca bu kadar geniş özelliklere sahip olan programların tam sürümleri ücretli olmaktadır fakat kağıt ve kalem ile uğraşmaktansa, bir kereliğine ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacağını düşündüğünüz programı belirleyip satın almak sizin için iyi bir seçim olabilir.

Yazının ilerleyen kısımlarında en kullanışlı muhasebe programları hakkında bilgiler vererek, sizin, işletmenizin veya şirketinizin ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun programı bulmanızda yardımcı olacağız.

Muhasebe Programları Listesi

Yılsoft Ticari Muhasebe Programı

Sav Şirketim Ön Muhasebe Programı

Tekir

Paraşüt

Akınsoft OctoPlus

Atiasoft

Bilsoft Online Ön Muhasebe Programı

Datasoft Muhasebe

Genel muhasebe, ön muhasebe ve ticari muhasebe alanında kullanabileceğiniz programların bazıları ücretsiz olmasına rağmen çoğu ücretli programlardır. Listedeki hizmetler hakkında detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca internetten para kazanma yöntemleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Yılsoft Ticari Muhasebe Programı

Adından da anlaşıldığı üzere işletmelerin ticari muhasebe işlemlerini gerçekleştirebileceği gelişmiş özelliklere sahip başarılı bir programdır. Ayrıntılı işlemler yapmanıza olanak sağlayan program, işletmerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Cari, Stok ve Fatura gibi bölümleri bulunan progamı kolayca kullanarak tüm ticara muhasebe işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Programın en güzel yanlarından biri ise birden çok şirket için hesap açarak kullanabilmeniz. Ayrıca verilerinizi yedekleyerek, oluşabilecek olan tehlikelere karşı verilerinizi güvende tutar.

Program ile kasa işlemlerinizi yapabilir, günlük raporlar ve envanter tutabilirsiniz. Günlere ait bütün işlemleri görüntüleme imkanınızın bulunduğu Yılsoft Ticari Muhasebe Programı'nın ücretsiz deneme sürümünü indirerek 1 ay boyunca kullanabilirsiniz. Bu süre sonunda programı kullanmak isterseniz satın almanız gerekmektedir.

İşletmenizde kullanmak amacıyla ticari muhasebe hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız aşağıdaki bağlantıdan yararlanarak Yılsoft Ticari Muhasebe Programı'nın deneme sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sav Şirketim Ön Muhasebe Programı

Stok takibi, fatura kesimi, irsaliye kaydı, teklif sipariş yönetimi, çek senet işlemleri, personel hareketleri, kasa banka ve müşteri durumlarına ait her türlü ön muhasebe işlemini gerçekleştirebileceğiniz en iyi muhasebe programlarından bir tanesidir.

İşletmenizi mali işlerinizi takip etmenizde size yardımcı olacak olan program ile nakit para, çek, senet, stok, müşteri ve banka hesaplarının kaydını tutma gibi işlemleri kolayca yapabiliyorsunuz.

Bunun dışında fatura kesme işlemleri, stok takibi, mevcut stok bilgisi görüntüleme, müşterilerinizin borcunu ve alacağını takip etme, müşterilerinizin ürün isteklerini detaylı bir şekilde görüntülemenizi sağlayan Sav Şirketim Ön Muhasebe Programı, işletmeniz için kullanabileceğiniz en iyi ve etkili muhasebe programlarından bir tanesidir.

Üretici adresi üzerinden program üzerinde yapabileceğiniz tüm işlemlerin videoluanlatım rehberleri bulunmaktadır. Nasıl kullanırım sorusuna da aynı şekilde üretici adresi üzerinden yanıt bulabileceğiniz programın deneme sürümünü ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede rahat bir kullanım imkânı sunan programın sahip olduğunuz işletmenin ihtiyacını karşıladığına emin olduğunuzda belirli bir ücret karşılığında tam sürümünü satın alabilirsiniz.

Sav Şirketim Ön Muhasebe Programı Sav Şirketim Ön Muhasebe Programı, Sav yazilim şirketinin hazırlamış olduğu tüm modülleri içerisinde barındıran oldukça gelişmiş bir ön muhasebe programıdır. ⤓ İndir

Tekir

Tekir programı açık kaynak kodlu olarak geliştirilen diğer bir Ön Muhasebe ve Ticari Otomasyon programıdır. Programın en belirgin ve en güzel özelliklerinden bir tanesi ise ücretsiz olarak kullanılabilmesidir.

Web arayüzü ile Java tabanlı olarak geliştirilen program, platform bağımsız olarak farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir. Programı kurduktan sonra internet tarayıcınız üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Programın içerisinde yer alan kulanıcı yönetimi sistemini kullanarak, farklı kullanıcılar için özel menüler hazırlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar sadece çalışma alanları ile ilgili verilere ulaşabilirler.

Tekir, özellikle küçük ve orta boy işletmelerin temel muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmesi için geliştirilmiş olan ve düzenli olarak geliştirilmeye devam eden yararlı ve etkili bir yazılımdır.

Cari, stok, hizmet kartları, sipariş, irsaliye ve fatura işlemeri gibi bir işletmenin ihtiyacı olabilecek her tür özelliği içerisinde barındıran yazılım, aynı zamanda farklı şablonlar kullanarak irsaliye ve fatura basımlarını gerçekleştirebilir. Bunların dışında finansal işlemlerinizi takip etmenizi sağlayacak bir çok aracı size sunmaktadır.

Tekir programını aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ücretsiz olarak indirebilir ve işletmenizin ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Paraşüt

Paraşüt, şirketlerin ön muhasebe takibini çok pratik bir şekilde yapabilmesine imkân tanıyor. Bulut tabanlı özellik sayesinde istediğiniz yerde istediğiniz cihaz üzerinden işletmenizi yönetebilirsiniz. Çok kolay bir kullanım sunan hizmette istediğiniz kadar kullanıcıyı hesabınıza tanımlayabilir ve beraber çalışabilirsiniz.

Ücretsiz destek sunan programda mali müşavir eklentisi de mevcut. Gelir gider takibinden ayrıntılı stok yönetimine kadar pek çok işlemin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Paraşüt'te e-dönüşüm hizmetleri yer alıyor.

Akınsoft OctoPlus

SQL ile hızlı ve ayrıntılı raporlama sistemine sahip olan Akınsoft OctoPlus, e-fatura ve e-arşiv desteğiyle e-dönüşüm işlemlerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı satış faturası kesebilme imkânı sunan hizmette daha pek çok işlem bulunuyor.

Atiasoft

İşletmenin yapısına göre sınırsız kategori ve alt kategori oluşturma imkânı sunan Atiasoft'ta esnek raporlama özelliği mevcut. Hizmet üzerinden stoklarınızı kontrol altına alabilir, cari hesaplarınızı takip edebilir ve daha birçok işlemi kolayca yapabilirsiniz. Esnek ve tasarlanabilir raporlama işlevinin yer aldığı hizmette başarılı bir arayüz yer alıyor.

Bilsoft Online Ön Muhasebe Programı

Çok başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım imkânı sunan Bilsoft Online Ön Muhasebe Programı, sunduğu detaylı raporlar sayesinde ticari faaliyetlerinizi izleyebilir ve analiz yapabilirsiniz. Hizmette cari hesap takibi, gelir gider takibi, fatura takibi, e-fatura entegrasyonu dahil olmak üzere pek çok özellik yer alıyor.

Datasoft Muhasebe

Ayrıntılı entegrasyon altyapısı ile dikkat çeken Datasoft Muhasebe üzerinden fişlerinizi çok pratik bir şekilde oluşturabilir ve raporlara ulaşabilirsiniz. Sunulan raporlar sayesinde analiz gerçekleştirebilirsiniz. Basit bir kullanım sunan hizmette e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter gibi çeştili özellikler mevcut.

Bu yazıda muhasebe programları listesi hazırladık. Peki, sizce hangi muhasebe hizmeti daha başarılı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dünyanın en zengin ülkeleri listemize de göz atabilirsiniz.