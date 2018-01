My Cloud Home uygulamasıyla Android cihazlarınızdan My Cloud Home aygıtlarınızdaki içeriğe ulaşabiliyorsunuz.

Western Digital’ın My Cloud Home ve My Cloud Home Duo adlı ürünlerini daha verimli kullanabilmeniz için geliştirilen uygulamada tüm belgelerinize, fotoğraflarınıza, videolarınıza ve müziklerinize istediğiniz her yerden ulaşma imkanı sunuluyor. My Cloud Home cihazlarını Wi-Fi yönlendiricinize bağladıktan sonra bilgisayarınızdan USB yoluyla dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Mobil cihazlarınızdan da bu depolama cihazının içerisinde bulunan dosyalara istediğiniz her yerden ulaşabiliyorsunuz.