My Cloud Home uygulamasıyla depolama aygıtlarınıza mobil cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.
My Cloud Home uygulamasıyla Android cihazlarınızdan My Cloud Home aygıtlarınızdaki içeriğe ulaşabiliyorsunuz.
Western Digital’ın My Cloud Home ve My Cloud Home Duo adlı ürünlerini daha verimli kullanabilmeniz için geliştirilen uygulamada tüm belgelerinize, fotoğraflarınıza, videolarınıza ve müziklerinize istediğiniz her yerden ulaşma imkanı sunuluyor. My Cloud Home cihazlarını Wi-Fi yönlendiricinize bağladıktan sonra bilgisayarınızdan USB yoluyla dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. Mobil cihazlarınızdan da bu depolama cihazının içerisinde bulunan dosyalara istediğiniz her yerden ulaşabiliyorsunuz.
Yeni nesil bir depolama aygıtı olan My Cloud Home, harici disk ve bulut depolamayı bir araya getirerek oldukça işlevsel bir cihaz olmuş diyebiliriz. Mobil cihazlarınızdan tüm dosyalarınıza erişim sağlayabileceğiniz gibi indirme de yapabilir, içeriklerinizde isim ve konum ile arama yapabilirsiniz. İnternet bağlantısının olduğu her anda kullanabileceğiniz My Cloud Home uygulamasını kullanabilmek için My Cloud Home veya My Cloud Home Duo cihazlarına sahip olmanız gerektiğini unutmayın.
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