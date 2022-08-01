En İyi Bulut Dosya Depolama Servisleri Neler?

En iyi bulut depolama hizmetleri nelerdir? Eskiden bilgisayarlarımızda, disketlerde ve CD/DVD'lerde sakladığımız tüm dosyalarımızı zamanla harici hard disklere taşımaya, daha sonra ise flash bellekler ile her yere taşımaya başladık. Günümüzde ise dosya ve belgelerimiz nereye gidersek bizimle olabiliyor. Bunu nedeni ise bulut dosya depolama servislerinden kaynaklanmaktadır. Bu servisler doğru kullanıldığında oldukça yarar sağlamaktadır. Belirli limitlerde depolama alanlarını ücretsiz olarak sunan pek çok popüler firma, bir yerden sonra ücret isteyebilmektedir.

Online bulut depolama servislerinin popüler olma nedeni, istediğimiz her dosya, doküman, veri vb. tüm her şeye istediğimiz zaman istediğimiz yerden erişebilmemizdir. Ayrıca bulut depolama servisleri sağlamış olduğu çapraz platform desteği sayesinde farklı cihazlar üzerinde eş zamanlı çalışarak, oldukça yararlı olabiliyor.

Google, Gmail, Apple vb. markaların kullanıcılarının tercih edebilecekleri daha yararlı servisler olduğu için en iyi ve en yararlı olacak bulut depolama servisini seçmek önemli bir konu. Sayıları gittikçe artan servisler arasında size en uygun olanı seçmek de zorlaşıyor. Bu konuda size yardımcı olabilmek için en iyi bulut depolama servislerini bir arada topladık.

Bulut Depolama Hizmetleri Güvenli Mi?

Birçok kullanıcının aklında verilerini sanal dünyada depolamak istediğinde acaba gerçekten güvenli mi sorusu akıllara takılmıştır. Bu sorunun birden çok cevabı olabilir. Ancak bulut depolama hizmeti veren şirketler oldukça güçlü güvenlik hizmetleri sağlamaktadır. Çünkü verileri sızdırmak şirketler için büyük yıkımlara yol açabilir. Veriler bulut depolarında kişisel cihazlardan daha güvenli olabilmektedir. Çünkü kişisel bilgisayarlar veya telefonlarda alınan güvenlik önlemleri bulut depolama hizmeti veren şirketlerden daha düşük seviyededir.

Ancak bu verilerin şirketler tarafından izlenip izlenmediği kafa karıştıran bir konudur. Şirketler depolama hizmeti veya başka birçok online hizmeti verirken sözleşme yapmaktadır. Bu kullanıcı sözleşmelerini dikkatlice okumakta fayda var. Birtakım söylentilere göre bazı bulut depolama hizmeti sunan şirketler, terör saldırıları gibi faliyetleri önlemek adına, verileri kontrol eden algoritmalara sahiptir. Ancak bunun kesin bir kanıtı olduğunu söyleyemeyebiliriz. Fakat kesin olarak söylebileceğimiz bir şey varsa o da sanal dünyada hiçbir verinin %100'lük bir güvenliği sağlanamadığıdır.

Kullanmanız Gereken Bulut Depolama Hizmetleri Hangileri?

Google Drive

Dropbox

Box

iCloud Drive

OneDrive

MEGA

Google, bulut dosya depolama servisleri arasındaki en büyüklerden bir tanesi. Gmail hesabınızı da içerisinde barındıran ücretsiz Google Drive depolama alanı içerisinde tüm Google Drive dokümanlarınızı barındırarak hem web üzerinden hem mobil cihazlarınız üzerinden dilediğiniz zaman erişim sağlayabiliyorsunuz.

Eğer bilgisayarınız üzerinde Google Drive kullanıyorsanız, masaüstünüze bir Drive dosyası oluşturarak hangi dosyaların eşlenmesi gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Fakat eşlenmesini istediğiniz tüm dosyaların boyutuna dikkat etmeniz gerekiyor. Nedeni ise bulut depolama alanınızda oldukları gibi, bilgisayarınızın da hard diskinde yer kaplıyorlar. Google Drive, 15 GB depolama alanı tanıyor. Google Fotoğraflar da buna dahil ediliyor.

Google Drive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Drive ile tarayıcınız üzerinde ortak dosyaların hepsini herhangi bir problem olmadan açabiliyorsunuz. Android versiyonunda da açabildiğiniz gibi aynı zamanda müzik ve video yayını da yapabiliyorsunuz. Google Drive'ın iOS versiyonu ise maalesef görüntüleme ile sınırlı ve medya dosyalarını oynatamıyor.

Eğer Google Drive'ı Google Chrome tarayıcı ile birlikte kullanıyorsanız, müzik ve video dosyalarını oynatabilirsiniz fakat sadece desteklenen formatlarda. Popüler dosya formatlarını destekleyen servis fotoğraflarınızı ön izleme penceresinde açıyor. Ofis dökümanlarınız ve PDF dökümanlarınız ise yine Drive içinde görüntülenebiliyor.

Bulut depolama hizmetleri arasında önemli bir yere sahip başka bir hizmet de Dropbox. Hizmet, kullanıcılarına sadece 2 GB'lık ücretsiz bir depolama alanı sunuyor. Ancak bu 2 GB'lık ücretsiz depolama alanı limitini, arkadaşlarınızı Dropbox kullanmaya davet ederek arttırabiliyorsunuz. Davet ettiğiniz her arkadaşınız için 500 MB ekstra depolama alanı kazanabilme imkanı sunan Dropbox, elbette bu şekilde kazanılan ücretsiz depolama alanına da bir limit koymuş.

Kullanım ve yapı açısından diğer tüm bulut dosya depolama servislerinden önde olan Dropbox, sade arayüzü sayesinde kullanırken oldukça rahat olmanızı sağlıyor. Masaüstünüze gelen dosya üzerinden yöneteceğiniz Dropbox hesabı, bu dosyaya eklediğiniz her şeyi buluta yükleyerek eşleme yapıyor. Bu nedenle Dropbox kullanırken bilgisayarınızda yeterli boş alan olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Dropbox ile Açabileceğiniz Dosyalar

Dropbox ile açabileceğiniz dosya ve dökümanlar programın kullandığınız versiyonuna göre değişebiliyor. Ayrıca Dropbox ile herhangi bir dosyayı açabilmeniz için bu dosyaların Dropbox üzerinde online olarak depolanması gerekiyor.

Masaüstü versiyonunda açabileceğiniz dosyaların Dropbox ile uyumlu olması gerekiyor. Mobil platformda ise Android ve iOS versiyonlar arasında da farklılıklar bulunuyor. Fakat mobil cihazlarınız üzerinde dosya görüntüleme ya da yapılan değişiklikleri kaydetme gibi özelliklerden yararlanabilmeniz için, kullandığınız programın Dropbox ile entegre edilmiş olması, yani uyumlu olması gerekiyor.

Bulut depolama hizmetleri arayan Android kullanıcıları Dropbox ile dosya açabilmek ve görüntüleyebilmek için Dropbox ile uyumlu olan uygulamaları kullanmak zorundalar.

iOS kullanıcıları ise şunları açabiliyor:

Resim: JPG, TIFF ve GIF

JPG, TIFF ve GIF Müzik: MP3, AIFF, M4A ve WAV

MP3, AIFF, M4A ve WAV Film: MOV, MP4 ve M4V

MOV, MP4 ve M4V Ofis Programları: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX ve Adobe PDF

DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX ve Adobe PDF Metin: TXT, RTF ve daha fazlası

Yukarıda da gördüğünüz üzere iPhone ve iPad sahibi olan Dropbox kullanıcıları Android mobil cihaz sahiplerine göre biraz daha avantajlı konumda. Fakat Dropbox'ın entegre edildiği Android uygulama sayısının da oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Box

Box da Google Drive ve Dropbox gibi bulut dosya depolama servisi klasikleri arasında yer alıyor. Sektöre ilk giren firmalardan bir tanesi olan Box, sunmuş olduğu 10 GB'lık ücretsiz depolama alanı ile birçok kullanıcıya hitap etmekte. Yükleyeceğiniz dosyaların boyut sınırı 250 MB ile sınırlı olduğu için bazı kullanıcılar için hiç uygun bir servis olmayabilir. Eğer Box'ı aylık ödemeli üye olarak kullanırsanız depolama alanınız ve dosya yükleme boyutunuz artıyor fakat diğer rakipleri ile karşılaştırılacak kadar değil.

Fotoğraf ve müzik depolamak isteyen kullanıcılar için gerçekten ideal olan Box, aşırı yüksek boyutlu fotoğraf ve müzik depolamayı düşünmüyorsanız, neredeyse tüm fotoğraf ve müziklerinizi 10 GB'lık ücretsiz alanda tutabilir. Ancak video yedekleme konusunda ise Box ile sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni ise ücretsiz kullanımda sahip olduğunu 250 MB'lık yükleme boyutu limiti.

Box ile Açabileceğiniz Dosyalar

Box uygulaması ile dosyaları önizleme yapabiliyorsunuz. Box'ı bir internet tarayıcı üzerinde açarsanız ortak formatların neredeyse hepsini açabiliyorsunuz. Buradaki tek problem önizlemenin 500 MB'lık boyut sınırına sahip olması. Ayrıca Box üzerinde açacağınız videolar otomatik olarak 640x480 çözünürlüğe dönüştürülüyor.

Eğer Box'ın Android ve iOS mobil versiyonlarını kullanıyorsanız farklı seçeneklere sahip oluyorsunuz. Android uygulama üzerinde görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve paylaşma seçenekleri bulunuyorken, iOS Box uygulaması sadece görüntüleme ve paylaşma özellikleri sunuyor. Ancak uyumlu olan üçüncü parti uygulamalar dosyaları düzenlemenize olanak sağlıyor.

iPhone ve iPad gibi ürünlerin sahibi teknoloji devi Apple'ın kendi bulut dosya depolama servisi olan iCloud, firmanın kendi ekosistemi içerisinde barınan kullanıcılar için oldukça mükemmel ve ideal bir servistir. Windows ile de uyumlu olmasına rağmen iOS için tasarlanan ve iOS kullanıcılarına yönelik gelişmiş özellikler sunan iCloud'un tek problemi ise ücretsiz olarak sunulan 5 GB'lık küçük depolama alanının hemen dolması. Diğer popüler bulut depolama hizmetleri gibi iCloud'un da aylık ücret karşılığında tarifeleri bulunuyor ve böylelikle daha fazla depolama alanı kullanabiliyorsunuz.

Bulut depolama hizmetleri tarafından sunulan fiyat tarifesine bakılacak olursa en avantajlısı iCloud gibi görünüyor fakat iCloud'u iOS ve Windows cihazlarınız dışında sahip olduğunuz cihazlarda kullanabilmek mümkün değil. iCloud Drive üzerindeki dosya yükleme boyutu limiti 15 GB fakat ücretsiz olarak sunulan alan 5 GB ile sınırlı. Bu nedenle müzik, video ve fotoğraf gibi medya dosyalarınızı uzun süreli depolama alanı olarak iCloud'u ücretsiz kullanabileceğinizi pek sanmıyoruz.

15 GB gibi büyük bir dosya yükleme limiti olmasına rağmen, ücretsiz olarak sunulan bulut dosya depolama alanı yüzünden iCloud'u uygulamalar arasında dosya ve veri paylaşımı için kullanmak daha yararlı olacaktır.

iCloud Drive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Eğer iCloud ile uyumlu uygulamalar kullanıyorsanız dosya ve dökümanlarınızı farklı Apple cihazları üzerinde açabiliyor ve senkronize edebiliyorsunuz. Bunun anlamı; iCloud üzerindeki dosya ve dökümanlarınızı birden fazla uygulama ile açabilir ve düzenleyebilirsiniz. Eğer sadece Apple ürünleri kullanıyorsanız, iCloud Drive'ı bulut dosya depolama servisi olarak kullanmak verimliliğinizi arttıracaktır.

Google'ın Drive'ı gibi çalışan Microsoft servisi OneDrive, bildiğiniz üzere bir süre önce Sky Drive ismini değiştirmek zorunda kalarak OneDrive'a geçiş yapmıştı. OneDrive üzerinde Ofis dokümanlarını ister online olarak isterseniz de offline olarak açabilmeniz en güzel yanlarından bir tanesi.

OneDrive'ı Windows işletim sistemi üzerinden kaldırabilmek de mümkün değil. Yani OneDrive'dan farklı bir bulut dosya depolama servisi kullanmak isteseniz bile, OneDrive pasif olarak da olsa Windows işletim sistemli bilgisayarınızın arka planında çalışıyor olacaktır. Tüm dosyalarınızın online olarak saklayan servis, seçeceğiniz dosyalar üzerinde offline düzenlemeler yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Google Drive gibi 15 GB'lık depolama alanı sunar.

OneDrive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Microsoft Office paketi içerisinde yer alan Excel, Word ve PowerPoint ile birlikte tüm OneNote uygulaması dökümanlarını açabilmenizi sağlayan OneDrive, bu dökümanları Outlook üzerinden istediğiniz kişiler ile paylaşma seçeneği de sunuyor.

MP4, MOV ve M4V formatlarını destekleyen OneDrive, videoları önizleme penceresinde açabilmenizi sağlamasına rağmen, MP3 dosyalarını oynatmanıza izin vermiyor. Bunun yerine MP3'leri cihazınıza indirerek dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca açılmayan videoları da MP3 ile aynı şekilde önce indirip daha sonra uygun bir medya oynatıcı ile açabiliyorsunuz.

OneDrive diğer platformlara göre yükleme hızı açısından yavaşlık gösterebilir. Fakat bu internet hızınıza göre de değişiklik gösterebilir.

MEGA, güvenilir bulut dosya depolama servisi kullanmak isteyen kullanıcılara şifreli dosya depolama fırsatı sunan başarılı bir servis. Kendinden önce hizmet vermeye başlayan Megaupload'a göre daha farklı işleyen sistemde, yüklenen tüm dosyalar şifreleniyor ve MEGA'nın bile ne yüklediğinizden haberi olmuyor.

Servisin masaüstü programı tıpkı Google Drive ve Box servislerinde olduğu gibi masaüstünüze bir dosya ekleyerek, bu dosya üzerinden hangi döküman ve diğer dosyaların senkronize edilip edilmeyeceğini seçmenizi sağlıyor. Masaüstündeki dosya üzerinden eşleme yapılmasını istediğiniz dosyaları seçerek otomatik yedekleme işlemlerini sağlayabiliyorsunuz.

Ücretsiz olarak sunulan 50 GB'lık alan, standart yedekleme işlemleriniz için yeterli olabilir. İşiniz gereği ya da farklı amaçlar için çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, hem alan hem de bant genişliğini göz önünde bulundurarak kendinize en uygun olan tarifeyi seçmeniz, gereksiz para ödemenizin önüne geçecektir.

MEGA üzerinde herhangi bir dosya yükleme limitiniz bulunmuyor. Fakat hesabınızın sahip olduğu ücretli veya ücretsiz depolama alanı ve bant genişliğine göre yapacağınız yükleme işlemleri kısıtlanabiliyor. Hesabınızda 2 GB'lık boş alan varken 3 GB ya da daha büyük boyutlu bir dosyayı yükleyemezsiniz.

MEGA ile Açabileceğiniz Dosyalar

Servis depolama alanı olarak hizmet verdiği için içerisinde dosya ve dökümanları görüntülemenizi ya da oynatmanızı sağlayacak bir araç bulunmuyor. Eğer MEGA'yı masaüstünüzdeki dosya ile eşlediyseniz, açmak istediklerinizi bilgisayarınız üzerinde gerekli araç ve programları kullanarak açabilirsiniz.

Bu içeriğimizde en iyi bulut dosya depolama hizmetleri neler? Öğrenmiş olduk. Sizler hangi bulut depolama hizmetlerini kullanıyorsunuz, bulut depolama hizmetlerini güvenli buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.