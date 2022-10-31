Android Bellek Tasarrufu Nasıl Yapılır

Telefonlar her geçen gün gelişmeye devam ederken depolamaya ihtiyacımız da artıyor. Ancak bir yandan depoloma sistemleri gelişirken sakladığımız dosyaların bellek boyutları da artış gösteriyor. Bu noktada cihazlarımızın yavaşlamaması için düzenli olarak bellek temizliği yapmamız gerekiyor. İşte rahatlıkla uygulayabileceğiniz en iyi Android bellek temizleme yöntemleri...

Android Bellek Tasarrufu Yöntemleri

Harici Depolama Birimi Kullanın

Düzenli Olarak Bellek Optimizasyonu Yapın

Uygulama Önbelleklerini Temizleyin

Akıllı Depoloma Kullanın

Kullanılmayan Uygulamaları Temizleyin

Fotoğraf ve Video Kaydetme Ayarlarınızı Düzeltin

Bulut Depolama Sistemlerini Kullanın

Bellek Yöneticisi Programları Kullanın

Harici Depolama Birimi Kullanın

Özellikle yeni çıkan Android cihazlarda kullanılan depolama, 1 TB seviyesine kadar ulaşabiliyor. Fakat günümüzde birkaç dakikalık bir video dosyası bile birkaç GB boyutunda olduğu için bu yüksek depoloma seçenekleri dahi kullanıcılara yetmeyebiliyor. Bu durumu kalıcı olarak çözmek için başvurabileceğinizi iki seçenek bulunuyor.

microSD

Özellikle Android telefonlar ilk yaygınlaştığında cihazlarda yüksek depolama kapasitesi bulunmuyordu. Bu noktada birçok kullanıcı microSD kartlar tercih ediyordu. Ancak son yıllarda birçok marka kullanıcılara yüksek depolama hizmeti sunarak microSD kart yuvalarını kaldırmayı tercih ediyor.

Eğer telefonunuzda halihazırda microSD kart yuvası bulunuyorsa daha iyi bir bellek yönetimi için ekstra bir depolama birimi olarak microSD almak isteyebilirsiniz. Günümüzde 2 TB'a kadar varan microSD kartlar piyasada bulunuyor. Fakat microSD kart almadan önce telefonunuzun en fazla kaç GB microSD kart desteklediğine bakmanızda fayda var.

USB OTG

microSD kart yuvası olmayan telefonlar için en iyi seçeneklerden biri USB OTG olarak görünüyor. Bilgisayarlarımızda sürekli olarak kullandığımız USB belleklerin USB Typce-C veya micro USB girişe sahip versiyonu olan USB OTG'ler, gelişen Android yazılımı sayesinde harici bir depolama birimi olarak rahatlıkla kullanılabiliyor.

USB OTG'ler sürekli olarak telefonunuza takılı olamayacağı için bu depolama aygıtlarında video, fotoğraf veya dosyalarınızı depolamanızda fayda var. Eğer uygulamaları USB OTG'ye kurarsanız çıkardığınız takdirde sorun yaşayabilirsiniz.

Düzenli Olarak Bellek Optimizasyonu Yapın

Android cihazlarda bellek tasarrufu yapmak için optimizasyon seçenekleri büyük önem taşıyor. Android 9 ve sonrası için sunulan "Depolama alanı aç" özelliği ise tam bu noktada devreye giriyor. Telefonunuzda yer alan gereksiz dosyalardan kurtulmak ve daha bellek kapasitenizi artırmak için aşağıdaki adımları izleyin ve günlük olarak düzenli bir şekilde yapmay ihmal etmeyin.

Telefonunuzun ayarlar sekmesine girin.

Depolama bölümüne girin.

"Depolama alanı aç" seçeneğine tıklayın.

Uygulama Önbelleklerini Temizleyin

Android cihazlarda bellek yönetimi için bir diğer önemli nokta ise düzenli olarak uygulama önbelleklerini temizlemek.

Telefonunuza indirdiğiniz ve düzenli olarak kullandığınız uygulamalar, bazı metinler veya küçük resimler gibi belgeleri sürekli olarak indirmek yerine önbellek şeklinde telefonunuzda depolayabilir.

Bu durum telefonunuzun belleğinde çöp birikimine neden olur. Android 9 ve sonrasında sunulan önbellek temizleme hizmeti, uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. Uygulama önbelleği temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Telefonunuzun ayarlar bölümünü açın.

Depolama sekmesine dokunun.

Uygulamalar alt sekmesine girin.

Burada yüksek önbelleğe sahip uygulamaların üstüne tıklayın.

Açılan pencerede "Önbelleği temizle" seçeneğine dokunun.

Aynı işlemi diğer uygulamalar için de tekrarlayın.

Akıllı Depoloma Kullanın

Google'ın kullanıcılara sunduğu yararlı özelliklerden biri olan Akıllı Depolama, az bilinmesine rağmen oldukça faydalı hale gelebiliyor. Akıllı Depolama özelliğini açmak için Google Files uygulamasını indirmeniz gerekir.

Google Files uygulamasında yer alan Akıllı Depolama, Google Fotoğraflar üzerine yedeklenmiş ve kaydedilmesinin üzerinden 60 günden fazla geçmiş fotoğraf ve videoları otomatik olarak kaldırır.

Bu özelliği aktif ederken dosyalarınızın kaybolmaması için yedekleme seçeneklerinizin açık olduğundan emin olun. Aşağıdaki adımları izleyerek Akıllı Depolama özelliğin aktif hale getirebilirsiniz.

Google Files uygulamasını açın.

Ayarlar sekmesini açın.

Akıllı Depolama seçeneği aktif değilse aktif hale getirin.

Kullanılmayan Uygulamaları Temizleyin

Telefonda en fazla yer kaplayan şeylerden biri de kullanılmayan uygulamalardır. Birçok kullanıcı, yalnızca tek seferlik kullandığı bir uygulamayı indirdikten sonra silmeyi unutur.

Android bu noktada bizlere kullanmadığımız uygulamaları görmek ve kolayca kaldırmak için güzel bir hizmet sunuyor. Aşağıdaki adımları izleyerek kullanmadığınız uygulamaları tespit edebilir ve kaldırabilirsiniz.

Google Play Store uygulamasına girin.

Sağ üstte yer alan profil simgenizden "Uygulamaları yönet" seçeneğine tıklayın.

Uygulamalar listelendiğinde üst tarafta yer alan seçeneklerden "En az kullanılana göre sırala" seçeneğine dokunun.

Burada en az kullandığınız uygulamaları görebilir ve üzerine tıklayarak kolayca kaldırabilirsiniz.

Fotoğraf ve Video Kaydetme Ayarlarınızı Düzeltin

Son yıllarda telefonlardaki kamera teknolojisinin büyük gelişim göstermesinin ardından fotoğrafların boyutu da artmış durumda. Fakat çektiğimiz çoğu fotoğrafta 64 megapiksel ve üzeri bir çözünürlük kalitesine ihtiyaç duymuyoruz.

Eğer çektiğiniz fotoğraflar sizin için çok önemli değilse kamera ayarlarında genellikle üst tarafta yer alan görüntü kalitesi seçenekleri üzerinden kaliteyi düşürebilirsiniz.

Bu seçenek telefondan telefona farklılık gösterebilir ancak özellikle 50 megapiksel ve üzeri kameraya sahip telefonlarda kullanıcılara sunulur.

Bulut Depolama Sistemlerini Kullanın

Bulut depolama sistemleri, sürekli olarak erişmediğiniz dosyalarınızı depolamak için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda verilerin güvenliği açısından büyük kolaylık sağlayan bulut depolama sistemleri, Android bellek yönetimi açısından kolaylık sağlayabiliyor.

Google Drive, Yandex Drive ve One Drive gibi birçok bulut hizmetini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çoğu bulut uygulamasının fotoğraf ve videoları bulut üzerinde yedekledikten sonra telefondan otomatik olarak silebiliyor.